Ist der gewöhnliche Faschismus der Nazizeit mit der massenhaften Diskriminierung Andersdenkender in der Jetztzeit verwandt oder gar wesensgleich?

Diese Frage zu diskutieren, halte ich für notwendig. Dies umso mehr, als die Wächter der offiziösen Doppelmoral genau das vehement ablehnen.

Vor diesem Hintergrund veröffentliche ich die folgende Mail von Christian Reichhoff an mich (natürlich mit seiner Zustimmung, für die ich mich bedanke).

Anlass der Mail waren Kommentare von ChrizzChrozz und mir zum Posting „Warum ich Wolfgang Wodarg so außerordentlich schätze“, in denen auf Erich Kästners „Notabene 45“ Bezug genommen wurde.

Der Mailtext:

„ad „45 notabene“ von Kästner:

Ich nehme an, Sie kennen das Buch „Habe ich denn allein gejubelt?“ von Inge Sternheim Peters?

Zufällig las ich es während der „Plandemie“ – und muss es als eines der wichtigsten Bücher bezeichnen, die ich je las. Hier wird von einer vom Nationalsozialismus begeisterten jungen Frau das für mich bis dahin Unerklärliche beschrieben:

Wie konnte es sein, dass Millionen deutsche Zivilisten, insbes. die doch damals gut organisierten Arbeiter, aber auch das Bildungsbürgertum, begeistert oder zumindest zustimmend duldend den Wahnsinn von 1933-45 mitgemacht haben?

In der Schule, POS wie EOS, lasen wir hauptsächlich Geschichten aus dem Widerstand, von „Die Jagd nach dem Stiefel“ bis „Werner Holt“ – keines dieser Werke erklärt das Wesentliche – erst die 92 jährige Sternheim, zum richtigen Zeitpunkt gelesen, konnte das für mich, denn die maximale Ausgrenzung erlebte ich schließlich 2021 selbst und werde das nie vergessen:

Es ist seit 35 Jahren Tradition, dass unsere Sportgruppe 1x wöchentlich nach dem Training in eine kleine Eckkneipe geht und noch ein Stündchen gemeinsam etwas trinkt und plaudert. Alles Akademiker mit DDR Biografien. Der Besitzer ist seit Eröffnung derselbe und längst mehr guter Bekannter, denn irgendein Kneipier, hatte sein Studium am Institut für Kernenergie, Leningrad in den 80ern… Im Herbst 2021, wollte R., ein Mitglied der Sportgruppe, seine Geburtstagsrunde ausgeben und wir betraten gerade den Raum, als er lautstark hinterm Tresen hervor kam:

„Alle mal Impfausweise auf den Tisch!“

Alle zückten diese brav – nur ich und das Geburtstagskind nicht: Er hatte sein Handy mit dem Zertifikat nicht dabei – und ich hatte sowieso keines.

Er: „Dann raus mit Euch!“

Ich: „Sag mal P., meinst Du das wirklich ernst?“

Er: „Mein voller Ernst!“

(Die anderen Sportler hatten sich inzwischen hingesetzt)

Ich: „Weißt Du, was Du hier gerade tust? R. hat Geburtstag und…“

Er: „Ich diskutiere hier nicht, das ist meine Kneipe und das sind die Vorschriften. Also raus!“

Ich schaute in die Runde, in der Hoffnung, irgendjemand der Sportsfreunde würde sich oder wenigstens das Wort erheben. Aber weit gefehlt: Blickkontakt wurde demonstrativ vermieden, alle schwiegen und studierten die seit Jahren unveränderte Getränkekarte.

R. und ich gingen dann – und niemand hatte ein Problem damit, dass wir nun aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen waren – wir waren ja selbst schuld. Allen hat das Bier an jenem Abend gut geschmeckt.

Diese und andere Episoden der letzten 3 Jahre haben mein Menschenbild zutiefst erschüttert – mir wurde deutlich vor Augen geführt, dass die Mehrheit der Menschen auch heute wieder kein Problem damit hätte, wenn die Wohnungen ihrer langjährig befreundeten jüdischen/ungeimpften/“ungesunden“… Nachbarn „leider geräumt werden“ – und sie würden sich achselzuckend wieder ein paar Möbelstücke holen.

Wenn DAS 2020-2022 möglich war, dann ist wieder ALLES möglich.

Der Terror gegen die jüdische Bevölkerung hat auch zur Zeit des NS nicht mit der Endlösung angefangen, sondern, wie von Hanna Ahrendt trefflich analysiert, mit der Banalität des Bösen:

Mit kleinen Vorschriften.

Klemperer hat alles präzise dokumentiert: Juden durften z.B. ab 1936 keine Katzen mehr halten, wegen der „Volksgesundheit“ – ist doch nicht schlimm oder? Dann bestimmte Geschäfte nicht mehr aufsuchen, bestimmte Straßen und Parks nicht benutzen – alles nicht lebensgefährlich, aber, leider, leider, Vorschrift., Kann man nichts machen.

Was bleibt, ist die Frage:

Wie können wir die große Mehrheit unserer Mitmenschen überhaupt dafür sensibilisieren, was sie in ihrer Vorschrifts- und Obrigkeitsgläubigkeit für ein Verbrechen begehen?

Ich fürchte inzwischen: Gar nicht. Sich mit einer Vorschrift im Rücken über Mitmenschen stellen bedeutet Macht. Und das Machtgefühl ist toll. Es bedeutet Herrschaft. Und wer beherrscht, hat Recht – und wird sich von dem Beherrschten niemals sagen lassen, dass er Unrecht hat und Unrecht begeht. Dies konnte auch erst 1945 in Nürnberg geschehen, nachdem die Herrscher zu Beherrschten wurden. Heute ist aber keine Sowjetarmee in Sicht.„

Noch einmal herzlichen Dank für diesen Diskussionsbeitrag. Ich hoffe (und fürchte zugleich), dass dies nicht das letzte Wort hier im Blog ist.