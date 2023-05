Der „gewöhnliche Faschismus“ heute früh im Sender rbbKultur

„Der gewöhnliche Faschismus“, ein Film von Michael Romm, der 1965 in die Kinos kam (in die DDR-Kinos!), hat uns damals stark beeindruckt. Uns wurde zum ersten Mal, die alltägliche Dimension des Faschismus ins Bewusstsein gerückt. Gegenstand war der „Faschismus des kleinen Mannes“, der Faschismus in den unscheinbaren Abläufen alltäglicher Gewohnheiten unpolitischer Menschen.

Heute früh spricht die Filmkritikerin Barbara Behrendt über das Theatertreffen im Haus der Berliner Festspiele zum Beitrag des SCHAUSPIELHAUS‘ BOCHUM: „KINDER DER SONNE“ VON MAXIM GORKI. Ich höre zunächst nur mit halbem Ohr zu.

Die Moderatorin Ev Schmidt leitet ein mit der Fragestellung, ob es wohl Proteste gegeben habe.

„Hä? – Proteste“, denke ich, „bei Gorki?“. Mir schwant, worauf sie anspielt, aber ich will es nicht glauben. Doch Barbara Behrendt schafft schnell Klarheit:

Ja, die ukrainische Community sei immer alarmiert, wenn russische Kunst gepflegt werde. Die russischen Verbrecher, so die Ukrainer, seien durch die Schule von Tschechow und Gorki gegangen, und auch ein befreundeter Regisseur habe ihr gerade persönlich gesagt, wie verwerflich es sei, sich auf Stanislawski zu beziehen.

Ich höre mit wachsender Spannung zu. Behrendt berichtet das alles korrekt in der indirekten Rede, was die Ukrainer sagen würden.

Ich warte auf ihr eigenes Statement, ihre prinzipielle Zurückweisung dieser Zumutungen ihrer ukrainischen Gewährleute, vielleicht Vertrauten. Hier macht sich Geistfeindschaft aus extremem Nationalismus breit, Bandera-Nationalismus, der stolz ist auf sein historisches Bündnis mit dem deutschen Faschismus. Doch ich warte vergebens:

Frau Behrendt und Frau Schmidt im Auftrag des „öffentlich-rechtlichen“ Senders, stehen, bildlich gesprochen, neben dem Scheiterhaufen auf dem Goebbels „den Ungeist“ verbrennt. „Flamme empor!“

Sie berichten kühl, nicht ohne gebremste Sympathie.

Und sie teilen jede Empörung darüber, dass „Putin“ den NATO-verbündeten ukrainischen Faschismus vernichtet.