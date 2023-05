Vorliebe für schrägen Humor

Man weiß, dass die Nazis manchmal solche Vorliebe hatten. So prangte am Eingang des KZ Auschwitz (aber auch in Sachsenhausen) in schmiedeeisern der Slogan: „Arbeit macht frei“. Buchenwald „begrüßte“ die Häftlinge mit „Jedem das Seine“.

Bei der „Letzten Generation“ geht es nicht um Lagerinschriften. Merkwürdigen Humor zeigt man aber auch: So werden die Leute, die direkt auf der Straße kleben „Bienen“ genannt. Sie werden angeleitet, informiert und beaufsichtigt von einer (oder einem) Bienenkönig:in. Es gibt auch die spezialisierte Pressebienen, Hummeln und weitere Supporter:innen. Drohnen scheint es nicht zu geben.

Man kennt auch ein „Backoffice“ und einen „EA“ („Ermittlungsausschuss“). Das scheinen weitere Organe im Hierarchiesystem zu sein. Der/die Halter:in des Bienestocks, der/die oberste Chef:in, bleiben im Dunkeln. Zumindest spielen sie in diesem Trainingsvideo für vier potentielle „Bienchen“ keine Rolle:

Merkwürdige Assoziationen an „Bienenvolk“ und „Ameisenstaat“ stellen sich ein.

Zugleich scheinen diese unbeliebt zu sein. Zumindest deutet darauf diese kurze Frage/Antwort-Szene hin aus der Pressekonferenz der Letzten Generation vom 18.4.2023:

Damit genug über einige merkwürdige Bilder, die man bei „LG“ verwendet. Sie sind noch die geringsten Reminiszenzen an den Faschismus.

Die Demokratieverachtung und Notstandsorientierung dieser Organisation dagegen sind von ganz anderem Kaliber.

Diese sollen im Mittelpunkt der weiteren Analyse stehen.