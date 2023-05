Kolossaler Schlag gegen ein NATO-Waffenlager in der Westukraine (Chmelnitzki)

Larry Johnson:

„EIN HINTERHALT EINER RUSSISCHEN SPEZIALFLIEGERGRUPPE DÜRFTE ZU EINER ERHEBLICHEN ESKALATION IM RUSSISCHEN KRIEG MIT DER UKRAINE UND DER NATO FÜHREN“

Pepe Escobar:

„Die Niederlage Nazideutschlands… Nur eine Pause für den Faschismus, wie der Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine zeigt“

Pepe Escobar:

„Cries and Whispers Along the Russian Watchtowers“

Escobar zitiert zwei Schriftsteller:

Michail Bulgakow, Der Meister und Margarita:

„In den Schlangen vor Molkereien, in Straßenbahnen, Geschäften, Wohnungen, Küchen, S- und Fernzügen, auf großen und kleinen Bahnhöfen, in Datschen und an Stränden war das Flüstern einer ‚bösen Macht‘ zu hören. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass wirklich reife und kultivierte Menschen diese Geschichten über den Besuch einer bösen Macht in der Hauptstadt nicht erzählten. Tatsächlich machten sie sich sogar über sie lustig und versuchten, diejenigen, die es ihnen erzählten, zur Vernunft zu bringen.“

und Bob Dylan:

„Also lasst uns jetzt aufhören, falsch zu reden/die Stunde wird spät.“