2019-2023 – vier Jahre

Als ich kürzlich las (hier), dass die Klimakleber viel zu zahm seien und das schnellstens radikale Umwälzungen her müssten und dass das nur mit einer Notstandsregierung ginge, fasste ich mich an den Kopf: Wo leben wir eigentlich?

Wie sind wir auf den heutigen Punkt gekommen?

Zurückblätternd sehe ich, dass wir auch 2019 mit der Klimarettung beschäftigt wurden. Greta segelte über den Großen Teich, und spätestens mit ihrer UNO-Rede startete man die Klimahysterie.

Aber keiner hatte „Event201“ auf dem Schirm; fast gleichzeitig in New York.

Dann folgten die Jahre 2020 bis 2022. Klima trat etwas in den Hintergrund, da alle um’s Überleben kämpfen mussten, wie unablässig erklärt wurde.

In Wirklichkeit erlebten wir in diesen Jahren, dass große Teile der Menschheit FAKTENFREI (korrekt gesagt: mit Corona-Fake-News) in einen begrenzten AUSNAHMEZUSTAND überführt und darin monatelang gehalten wurden.

Die Plandemiepolitik hat sicherlich weitere Ziele verfolgt. Dieses aber ist das Hauptergebnis.

Heute erleben wir den Versuch, die Menschheit FAKTENFREI (korrekt gesagt: mit Klima-Fake-News) in einen unbegrenzten, dauerhaften AUSNAHMEZUSTAND zu überführen.

Der militärische Widerstand/Präventivkrieg Russlands bringt Komplikationen für diesen Versuch mit sich. Innerhalb Deutschlands aber wird er mit Erfolg vorangetrieben, weil DISZIPLINIERUNG und AUSNAHMEZUSTAND zur Klimarettung – NOTSTANDSREGIME – zugleich der deutschen Kriegsertüchtigung und am Ende der vollen Kriegsbeteiligung dienen.