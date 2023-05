Abschied von einem Freund

Zurück von der Urnenbeisetzung meines Freundes Karl-Heinz.

Wir haben uns vor 62 Jahren kennengelernt als Studenten der marxistischen Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Karl-Heinz, sechs Jahre älter als ich, gehörte zu den Anfang der 60er Jahre bereits seltenen Studentenexemplaren, die Beruf und Arbeitserfahrung mitbrachten. Er hatte einen Bagger im Braunkohlentagebau gefahren. Viele von uns waren „ganz junge Hüpfer“, direkt nach dem Abitur zum Studium gekommen. Ich konnte wenigstens zwei Jahre „Ehrendienst in der NVA“ vorweisen.

Am Ende des ersten Studienjahres arbeiteten Karl-Heinz und ich eng zusammen bei einem sechswöchigen Studienaufenthalt in der LPG Albinshof. Wir sollten die Entwicklung des genossenschaftlichen Bewusstseins in dieser damaligen Vorzeige-LPG untersuchen.

Mit dem Forschen und Aufschreiben taten wir uns ziemlich schwer, wie ich mich erinnere. Wir hatten vielmehr Lust im Arbeitsalltag kräftig Hand mitanzulegen. Den Bauern (und einigen jüngeren Bäuerinnen) gefiel das, und sie sorgten dafür, dass wir am Ende ausdrückliches Lob und eine Prämie erhielten.

In den folgenden Studienjahren wurden die Studenten immer wieder zu Hilfseinsätzen auf’s Land geschickt – „Kartoffeleinsätze“. Und Karl-Heinz und ich, wir fanden uns immer zum bewährten Tandem.

In den Jahrzehnten danach hatten wir losen freundschaftlichen Kontakt. Beide nicht versessen auf „die reine Wissenschaft“, eher in wissenschaftlichen Randbereichen mit Praxisnähe tätig, ergänzten wir uns, unterstützten uns gelegentlich, pflegten keine enge Freundschaft aber bewahrten immer die alte Vertrautheit. Das änderte sich auch nicht nach dem Untergang der DDR.

Karl-Heinz, stets sportlich, kraftvoll und kerngesund, wurde in den letzten Jahren zunehmend von Krankheiten bedrängt. Er erkrankte auch an Corona, nicht besonders schwer, blieb aber verunsichert, fast ängstlich. Er war nicht bereit, seine letzte Zeit in Gebrechlichkeit zu verbringen und hat ein Ende gemacht. Ob er sich auch der Dunkels unserer Zeit nicht mehr erwehren konnte, wird keine Antwort finden.

Ein kleiner Kreis von Vertrauten kam an einem freundlichen Frühlingstag auf dem Friedhof zusammen. Ein Trompetengruß, so wie er es sich gewünscht hatte, begleitete uns auf den wenigen Metern zur letzten Ruhestätte. Die Urne wurde in den Boden des lichten Birkenhains gesenkt.

Karl-Heinz, mir noch gegenwärtig als lebendiger Mensch, ist Staub geworden und kehrte in die Erde zurück.

Er, wie alles, löst sich im Allsein auf.