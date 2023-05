Knurrkater der Woche – „Milliardäre“

Knurrkater *** Knorkator

hr seid die Größten, ihr seid die Stärksten

Und ihr bestimmt wohin die Reise geht

Ihr macht die Regeln, ihr könnt sie brechen

Keine Frage, euch gehört der Planet

Doch frei und glücklich seid ihr auch nicht

Da ist ein Monster, das euch gefangen hält

Und es entscheidet, was ihr denkt

Was ihr tut, was ihr wollt und es hört auf den Namen „Geld“

In kleinen Mengen ist es harmlos

Kann für manch ein Problem auch die Lösung sein

Doch zu viel auf einmal ist schlimmer, als die Pest

Kommt schon, wir wollen euch befrei’n

Die Welt braucht keine Milliardäre

Stellt euch vor, wie schön es ohne euch wäre

Empathie und Vernunft, statt Raffgier und Beschiss

Frische Luft, grüne Wälder, saub’re Meere

Ihr seid klug, kreativ, denkt voraus, habt Energie

Könntet so viel Bedeutendes erreichen

Aber leider dreht sich alles nur um Macht und Profit

Und dafür geht ihr auch mal über Leichen

Ihr erpresst, korrumpiert, hintergeht, manipuliert

Zettelt Kriege an und schluckt ganze Staaten

Seid kontrollzwangsgesteuert und paranoid

Anders ausgedrückt: Psychopathen

Eure Macht ist eine Droge, sie hat euch fest im Griff

Eine Waffe in den völlig falschen Händen

Wir sind co-abhängig leider, doch sehen das Problem

Sind bereit den Wahnsinn zu beenden

Die Welt braucht keine Milliardäre

Stellt euch vor, wie schön es ohne euch wäre

Empathie und Vernunft, statt Raffgier und Beschiss

Frische Luft, grüne Wälder, saub’re Meere

Die Welt braucht keine Milliardäre

Und wir schaffen das auch ohne Gewehre

Nein wir töten euch nicht und wir sperr’n euch auch nicht ein

Im Gegenteil: ihr werdet Millionäre

Ihr redet gern von Freiheit und alle stimmen zu

Ohne Freiheit wär´ es wirklich nicht schön

Doch je mehr ihr davon habt, umso weniger bleibt

Für den Rest und das ist das Problem

Die Welt braucht keine Milliardäre

Stellt euch vor, wie schön es ohne Euch wäre

Doch wir töten Euch nicht und wir sperren Euch auch nicht ein

Im Gegenteil, ihr werdet Millionäre

Ja, die Welt braucht keine Milliardäre

Darum kommen wir euch jetzt in die Quere

Und wir sagen es deutlich und wir sagen es laut

Auf dass der Gedanke sich vermehre