In meiner Kindheit und Jugend in der DDR war der 8. Mai sozusagen der Heiligste der Feiertage. Denn zweifellos fing mit der Befreiungstat des „Großen Bruders“ alles an.

Daher war ich ziemlich überrascht, dass ab 1967 der 8. Mai als gesetzlicher Feiertag zwar nicht abgeschafft aber insofern zurückgestuft wurde, als er nun nicht mehr arbeitsfrei war. Das geschah im Zusammenhang mit dem Übergang zur Fünftagewoche. Gleichzeitig wurden vier kirchliche Feiertage gestrichen.

Der 8. Mai blieb der wohl bedeutendste Bekenntnistag der DDR. Zu Recht, wie ich meine.

Natürlich war all die Jahre unser Verhältnis zur Sowjetunion und zu „den Freunden“ nicht frei von Spannungen, doch immer war klar, zumindest schien es so, wieviel wir ihnen zu danken hatten.

Als „die Russen“ 1990 sang- und klanglos die nun so bezeichneten „fünf neuen Bundesländer“ verließen und zugleich „die Deutschen“ besoffen vom Einheitstaumel waren und als zugleich triumphale Dankparaden mit den NATO-Mächten gefeiert wurden (die gar nicht daran dachten ihre Truppen aus Deutschland abzuziehen), da wurde etwas zutiefst Falsches gemacht.

Und es ist nur eine schwache Entschuldigung, dass sich ja auch „die Russen“ auf dieses falsche Spiel einließen.

Es hat nur drei Jahrzehnte gedauert, historisch ein Wimpernschlag, dass wieder deutsche Panzer gegen Russland rollen. Mit allzu viel Erfolg haben die Mächtigen „den Deutschen“ wieder die Rolle des Kämpfers gegen den Erbfeind aus dem Osten verpasst.

Und „die Deutschen“ haben sich (ihrem nationalen Charakter folgend?) allzu leichtfertig darauf eingelassen. (Als Opa sich vor Jahr und Tag bei „Aufstehen“ engagierte war die Stellung zu Russland eine der Bruchlinien und dasselbe und noch krasser vor gut einem Jahr, als sich eine direktdemokratische „Basis“ formieren wollte.)

Mir ist es völlig klar, und mir wird es mit den Jahrzehnten nur immer tiefer bewusst, dass meine ganze Biografie, mein ganzes persönliches Dasein auch zutiefst geprägt ist von den Perspektiven auf die weite eurasische Welt, die mit dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung, eröffnet wurden.

Mein Dank gilt allen, die mir das ermöglicht haben.