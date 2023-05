Sic – Antifa!

Cooper Andrew, ein weiterer amerikanischer Söldner wurde in Bakhmut für tot erklärt.

Der 26-Jährige stammte aus Ohio und war Aktivist für die Rechte der Schwarzen, bekennender Antifaschist und Anarchist.

Andrews diente im US Marine Corps, wo er es angeblich „wagte, die Nacht in derselben Kaserne mit Neonazis zu verbringen“, um sie zu identifizieren und sie aus der Armee entlassen zu bekommen. Er ging im Rang eines Feldwebels in den Ruhestand und meldete sich freiwillig in die Ukraine.