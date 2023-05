Knurrkater der Woche – „Alter Mann“

Knurrkater *** Knorkator

Alter Mann

Daniela steht auf Jonas, doch Jonas liebt Vanessa

Vanessa wär gern mit Lars zusammen, doch der findet Melanie besser

Die allerdings steht eher auf Tim, Tim wiederum findet Jennifer cool

Jennifer jedoch ist verliebt in Kevin – aber Kevin ist schwul

Tobias ist scharf auf Annika, und Annika eigentlich auch auf ihn

doch Pech, denn er ist schon lange der Schwarm ihrer besten Freundin

Zum Glück bin ich ein alter Mann

das geht mich alles nix mehr an

Bin weder hetero noch schwul

und mir genügt ein angenehmer Stuhl

Hagen erschießt Sebastian, Sven überfährt Hagen

Christopher erwürgt Sven und wird von Yannick erschlagen

Björn und Jochen ermorden Yannick

Lukas erledigt Björn und Jochen

Benjamin macht Lukas alle, und wird von Nils erstochen

Nils wird daraufhin abgemurkst von Felix und Torsten

Alexander killt Torsten und Felix und wird erschossen

Zum Glück bin ich ein alter Mann

das geht mich alles nix mehr an

Auf dem Balkon hab ich es gut

Und schau, was ihr da unten alles tut

Ich hab eh nicht mehr lange in diesem irdischen Jammertal

Schlagt doch alles in Stücke! Es ist mir so egal

Zum Glück bin ich ein alter Mann

das geht mich alles nix mehr an

Und wenn die Erde explodiert

entschuldigt, dass es mich nicht interessiert