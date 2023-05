Fundstück: Oswald Spengler (1880-1936)

Dazu ein Statement eines Menschen aus dem „Gelben Forum“, der sich gern auf Spengler bezieht:

„In jeder Kultur gáb es mal den Moment, wo die Nachfahren ihre eigene Kultur zerstört haben. Die Maja und die Kambodschaner haben ihre Städte verlassen, die ihre Vorfahren aufgebaut haben, und sie der Natur überlassen; die Ägypter und die Griechen haben ihre eigene Kunst zerstört, das waren die Bilderstürmer; die Römer haben ihre Kultur den Christen überlassen und nach Dr. Berninger opfern die Deutschen und die Europäer gerade freiwillig ihre Technologie, die als Kulturersatz den Laden zusammenhielt. Ich sehe die Zerstörung der Technologie durchaus gleichwertig mit den Bilderstürmern.

Wenn es einmal so weit ist, dann kann man nichts mehr machen. Jeder muss sich an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, vorausgesetzt, er hat noch ausreichend Muskeln in den Armen.

Als ersten Impuls hätte ich geraten, doch noch nach Russland zu fliehen; dann ist mir aber aufgestoßen, dass der Westen nicht alleine untergehen wird, sondern als letzten Willensakt noch die Zerstörung Russlands herbeiführen wird. Wie auch immer.“

Das Ganze mit Bezug auf diesen Vortrag von Dr. Berninger: