Brauchen ALLE HERRSCHENDEN Plandemien?

Die Betonung liegt auf „ALLE HERRSCHENDEN“,

„ALLE!“

Die Rolle der USA und der US-gesteuerten WHO (im Hintergrund das WEF) bei der Inszenierung der Corona-Plandemie ist hinlänglich bekannt. (Ein Vortrag von Wolfgang Wodarg, den ich vorgestern verlinkte, bringt das erneut und mit neuen konkreten Daten auf den Punkt.)

Jedoch sei die Rolle Chinas nicht vergessen. Die Plandemie startete in Wuhan und wurde von den chinesischen Medien aufgeblasen, die chinesischen Maßnahmen waren besonders extrem. China war aktiver Teilnehmer am Planspiel „Event 201“. Unter chinesischer WHO-Präsidentschaft wurde ab 2005 „Pandemie“ ohne Bezug zu Todesfällen oder Schwere der Erkrankung definiert und damit der Begriffsmissbrauch möglich gemacht.

Russland hat, soweit ich sehe, beim Start der Corona-Plandemie keine maßgebliche Rolle gespielt. Die weltweit „üblichen“ Ausnahmemaßnahmen wurden auch in Russland ergriffen (wie konsequent in der Weite des Landes umgesetzt, ist mir nicht bekannt. Jedoch siehe hier). Jetzt wird von uncutnews.ch bzw. Edward Slavsquat (Riley Waggaman, wer ist das?) gemeldet (und an Hand mehrerer russischer Quellen nachgewiesen!), dass Russland den Virus-Betrug wieder aufleben lässt und staatsweit Ängste schürt.

***

Ich habe keine abschließende Einschätzung und muss das Thema weiter auf dem Schirm haben.

(Ein möglicher Aspekt: ALLE HERRSCHENDEN (auch die der „neuen“ multipolaren Mächte) wollen die perfekte Überwachung ihrer Bürger.

Anderer möglicher Aspekt: Es handelt sich um Erscheinungen der biologischen Kriegsführung, von denen wir Laien kaum die Spitze des Eisbergs sehen.

Auch möglich: Ausdruck der inneren Divergenzen in Russland – 5. Kolonne.)