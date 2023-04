Gut für die Friedensbewegung? – Zur Rede Reiner Brauns beim Ostermarsch 2023 in Braunschweig

Dem Friedensagitator vom Internationalen Büro wurde am Ende eine „wunderbare Rede“ bescheinigt, verbunden mit einem angemessenes Schokoladenpräsent, einem Braunschweiger Löwen aus „echter Friedensschokolade“.

Ihren leidenschaftlichen Friedenswunsch brachten die 200 Ostermarschierer wiederholt zum Ausdruck. Und Reiner Braun, Veteran der Friedensbewegung, erinnerte an die Zeit vor 40 Jahren als die Zahl der Friedensdemonstranten im Bonner Hofgarten tausendmal so groß war. Seine Rednerstimme, seine heftig rudernden Arme würden auch heute wohl Abertausende erreichen; wenn die nicht abwesend wären. Würden es die Inhalte seiner Rede auch?

Braun räumt ein, dass aus der großen Vergangenheit Lehren zu ziehen seien. Und immer wieder verkündet er: Verhandeln! Verhandeln! Verhandeln! Die Waffen sollen schweigen!

„Die Waffen nieder! Die Waffen nieder!“ hallt das Echo aus den Herzen der Wenigen. Mir kommt Grimms Märchen Froschkönig in den Sinn, in dem die Rede ist von „den alten Zeiten, in denen das Wünschen noch geholfen hat“? Wird uns auch heute das Wünschen helfen, so leidenschaftlich gutgemeint – wenn auch erkenntnisknapp?

Wiegen die Wahrheiten unserer Niederlagen und die gegenwärtigen Schrecken von Krieg und Tod so schwer, dass wir lieber nicht so viel denken und umso leidenschaftlicher hoffen? Ignorieren uns etwa deshalb viele Menschen, weil unser gutgemeinter Appell ihnen nicht ausreicht?

***

Zur Wahrheit des „Bonner Hofgartens“ von 1982 gehört, dass wenige Wochen später Regierung und Bundestag die NATO-Hochrüstung absegneten. Dass auch die größten Demos das nicht verhindern konnten, ist der Friedensbewegung nicht vorzuwerfen. Wohl aber, dass die Illusionen über die NATO nicht überwunden wurden und werden

Als die Roten Befreier Anfang der 90er Jahre abzogen (von kaum verdeckter Häme begleitet), die US-Truppen aber zu Hunderttausenden weiter in Deutschland verblieben (mit Atomwaffen), hat die Friedensbewegung geschwiegen.

Als USA und NATO feierliche Versprechungen brachen und wie Krebsgeschwür nach Osten wucherten, hatte die Friedensbewegung wenig entgegenzusetzen.

Als im Frühjahr 2014 Nationalisten und Faschisten den von der NATO orchestrierten Putsch in Kiew vollzogen, war die Friedensbewegung so passiv und konfus, dass rebellische Aktivisten eine neue frische Friedensbewegung in Leben riefen – die Montagsmahnwachen. Friedensbewegung 2.0?

Eine historische Sekunde lang schienen Junge und Alte sich endlich für den Frieden auf der Straße zu vereinen. Eine historische Sekunde lang schienen endlich ALLE – die Leute von der traditionellen internationalistischen linken Seite mit denen von der patriotischen Seite gemeinsam – die große Friedenssache zu machen. Das war ein einziger Albtraum für alle Systemlinge: Eine Friedensbewegung, die nicht mehr ÄQUIDISTANZ zwischen der NATO und Russland hält. Der Albtraum hieß „Friedenswinter 2014/2015.

Der Chronist hält fest (weitere Informationen hier):

Die historische Sekunde währte vom 23.10.2014 bzw. 03.11.2014 als der Aufruf zum Friedenswinter 2014/2015 erarbeitet bzw. veröffentlicht wurde bis zum 21.05.2015 als man im kleinem Kreis beschloss, den Friedenswinter zu beenden.

Dem Winter folgte kein Frühling. Reiner Braun war von Anfang bis Ende maßgeblich beteiligt.

***

Das Mantra „Verhandeln! Verhandeln! Verhandeln!“ steht für sich. Wer wird dagegen sein? Doch der berechtigte Ruf sollte nicht unser Wissen blockieren:

Wir wissen doch alle, dass die seit Kurzem höchstdekorierte Frau Deutschlands, Frau Dr. Merkel, verhandelt, verhandelt, verhandelt hat. Ebenso verhandelt hat ihr Präsidentenkollege Hollande und der Präsidentenkollege Poroschenko. Im Ergebnis haben die Minsker Verhandlungen zu Vereinbarungen geführt, die sogar der UN-Sicherheitsrat bestätigt hat.

Welcher Friedensbewegte weiss nicht, was die genannten Politiker jetzt zu den Verhandlungen gesagt haben?

Es waren Verhandlungen zum Kriege. SOLCHE Verhandlungen, die nur ein anderes Wort für „vorsätzlicher Betrug“ sind, muss die Friedensbewegung ächten. Solche Verhandlungen sind kein Gegensatz zum Krieg, sondern sein inhärenter, hybrider Bestandteil. Wirkliche Verhandlungen und Vereinbarungen kommen nicht ohne Garantien aus.

***

Wenn Reiner Braun betont, dass er im Interesse des Friedens mit JEDEM verhandeln würde, sozusagen mit Tod und Teufel, lässt er nicht die Gelegenheit aus, seinen Zuhörern „subtile“ Propaganda unterzuschieben.

Sein Beispiel sind die Vietnamesen, die doch auch mit ihren Mördern verhandelt hätten… Er hat es nicht gesagt. Aber jeder konnte es hören, dass Putin, nicht anders als der Vietnam-Aggressor und ein Mörder ist.

Ein klitzekleines historisches Detail: Wer sich an die Bilder von den Hubschraubern erinnert, die in einer chaotischen letzten Aktion Menschen aus der amerikanischen Botschaft in Saigon evakuierten, wird vielleicht zu der Überlegung kommen, dass ein militärischer Sieg erfolgversprechende Verhandlungen sehr erleichtern kann.

So kann ich es der russischen Seite nicht verdenken, wenn sie, ihre Minsker Verhandlungserfahrungen mit den NATO-Offiziellen und ihre jetzigen Erfahrungen im Kampf auch mit erklärten Nationalisten-Faschisten äußerst sorgfältig abwägt.

Die NATO macht mit ihren Kriegen Politik. Russland weiß, dass Krieg Politik ist. Die ganze Welt weiß es; auch ohne Clausewitz gelesen zu haben. Und deutsche Ostermarschierer und Osterredner, die diese Wahrheit leugnen, werden wenig ausrichten, weniger als notwendig und möglich wäre.