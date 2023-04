Am 15. April feiert man in Nordkorea diesen Tag, „Tag der Sonne“ genannt. Es ist der Geburtstag des verstorbenen Führers Kim Ir Sen, des Begründers der Kim-Dynastie.

Eine andere Welt, eine unerträgliche Welt, eine mir unbegreifliche Welt. Wer braucht sie?

Gestern in Pjöngjang.

Ich hatte zwei persönliche Berührungen mit Nordkorea:

Die erste: Ender 1950er Jahre studierte meine Schwester in Rostock Betriebswirtschaft. Zur gleichen Zeit studierten dort Koreaner. In einen von ihnen verliebte sie sich. Er hieß Yom Dong Sul. Er hatte im Koreakrieg gekämpft. Er besuchte uns auch zu Hause. Liebe und Solidarität gingen wohl ziemlich Durcheinander. Irgendwann war es, Gott sei Dank, mit der Liebe zu Ende und es gab eine dramatische Trennung. In späteren Jahren stellten wir uns oft vor wie das Leben von Schwesterchen verlaufen wäre, wenn sie, wie zeitweise erwogen, nach Korea übersiedelt wäre.

Die zweite Berührung war 1984 als Kim Ir Sen die DDR besuchte. Er kam auf dem Ostbahnhof in Berlin an, und wir wurden zu seinem Empfang kommandiert. Das war während der Arbeitszeit, und so gab es kein Entrinnen. Das war ein Moment der politischen Vergewaltigung durch die DDR, wie ich ihn (sicherlich nicht SEHR oft) aber nicht nur einmal erlebte.