Putin war’s

Alle Analysten, die etwas zu sagen haben (und erst recht diejenigen, die nichts zu sagen haben), diskutieren die „durchgesickerten“ Pentagon-Papiere rauf und runter. Wer viel Zeit hat, mag sich gern in all diese Für und Wider vertiefen. Mit gefällt aber am meisten die Spekulation, die auf Larry Johnsons Blog angeboten wurde.

Ihr Fazit:

„Vielleicht machen sie (die Papiere) es möglich, US/NATO-Dokumente anstelle von russischen Behauptungen allein zu verwenden, um einen rechtlichen Rahmen zu schaffen und die Aufzeichnungen für jede Regelung zu erstellen, die Putin der Ukraine auferlegen will. Es trägt dazu bei, Putins Argument zu beweisen, dass seine Intervention durch eine aktive und anhaltende Verschwörung unter der Führung der Vereinigten Staaten erforderlich war, um die Ukraine zu benutzen, um Russland anzugreifen und zu untergraben.“

Hier aber eine (anders) ernsthafte Betrachtung des Vorgangs bei Big Serge, und auch L. Johnson selbst äußert sich ernster und weniger spekulativ hier.