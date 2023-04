„United West, divided from the rest“

Wer isoliert sich?

Russland oder der Westen?

Auf diese Frage, die natürlich von der Propaganda jeder der Seiten längst im jeweiligen Interesse „geklärt“ wurde, hat der European Council on Foreign Relations (ECFR), den Wikipedia die „erste paneuropäische Denkfabrik “ nennt, eine empirisch-soziologische Antwort gegeben.

Ende Februar 2023 hat man eine Studie vorgelegt „United West, gespalten vom Rest: Globale öffentliche Meinung nach einem Jahr Russlands Krieg gegen die Ukraine“ in der bereits einleitend formuliert wird:

„Die wichtigsten Ergebnisse einer neuen globalen Umfrage in mehreren Ländern zeigen, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten ein Jahr nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine ihre Einheit und ihren Sinn für Zielstrebigkeit wiedererlangt haben. Aber die Studie zeigt auch eine große Kluft zwischen dem Westen und dem „Rest“, wenn es um ihre gewünschten Ergebnisse für den Krieg geht, und unterschiedliche Verständnisse darüber, warum die USA und Europa die Ukraine unterstützen. Die Umfrage fand im Dezember 2022 und Januar 2023 in neun EU-Ländern und Großbritannien sowie in China, Indien, der Türkei, Russland und den USA … statt. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass Russlands Aggression in der Ukraine sowohl die Konsolidierung des Westens als auch die Entstehung der seit langem angekündigten postwestlichen internationalen Ordnung markiert.“ (Hervorhebungen von Opa).

Die 19-seitige Studie steht unter obigem Link zur Verfügung, ist faktenreich und gut/differenziert aufbereitet, so dass es sich empfiehlt, sie gründlich komplett zu lesen.

Für’s Blog hier übernehme ich eine Zusammenfassung einiger wesentlicher Ergebnisse, die bei „Katehon“* am 25.3.23 publiziert wurde:

„… Die im Januar dieses Jahres durchgeführte Umfrage (bei der nicht nur die Meinungen in neun EU-Mitgliedstaaten, sondern auch in Großbritannien und den USA sowie in China, Russland, Indien und der Türkei abgefragt wurden) offenbart krasse geografische Unterschiede in der Einstellung zu Krieg, Demokratie und dem globalen Gleichgewicht der Kräfte.

„Das Paradoxe am Krieg in der Ukraine ist, dass der Westen sowohl geeinter als auch weniger einflussreich in der Welt ist als je zuvor“, sagt der Direktor des ECFR und Mitautor des Berichts, der britische Politikwissenschaftler und Autor Mark Leonard.

„Während die meisten Europäer und Amerikaner in einer Welt vor dem Kalten Krieg leben, die durch den Gegensatz zwischen Demokratie und Autoritarismus strukturiert ist, leben viele außerhalb des Westens in einer postkolonialen Welt, die auf die Idee der nationalen Souveränität fixiert ist“, sagt der Mitautor der Studie, der britische Historiker Timothy Garton Ash.

Die Studie zeigt, dass sich die Ansichten des Westens über Russland im vergangenen Jahr zwar verhärtet haben, dass sie aber „andere Großmächte wie China, Indien und die Türkei nicht vollständig überzeugen konnten“, die Russland als „Partner“ und „Verbündeten“ betrachten, auch wenn sie in der Ukraine-Frage anderer Meinung sind.

In China, Indien und der Türkei zum Beispiel gab ein großer Teil der Menschen an, dass sie Russland für „stärker“ oder zumindest „genauso stark“ halten wie vor Beginn der Militäraktion vor fast einem Jahr. Sie sahen Moskau als einen strategischen „Verbündeten“ und „unverzichtbaren Partner“ für ihr Land.

Die nicht-westlichen Befragten hoffen eindeutig, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird, auch wenn dies bedeutet, dass die Ukraine einen Teil ihres Territoriums aufgeben muss. Die aktive Beteiligung des Westens ruft außerhalb des Westens Skepsis hervor, und die Appelle zur „Verteidigung der Demokratie“ sind nicht glaubwürdig genug.

Obwohl die USA versucht haben, die antirussische Stimmung zu ‚globalisieren‘, haben insgesamt nur 33 Länder – die etwas mehr als ein Achtel der Weltbevölkerung repräsentieren – Sanktionen gegen Russland verhängt und Militärhilfe an die Ukraine geschickt.

Bei diesen Ländern handelt es sich um Großbritannien, die USA, Kanada, Australien, Südkorea, Japan und die EU-Mitgliedstaaten – mit anderen Worten, das antirussische Projekt betraf hauptsächlich Länder, die in den Einflussbereich der USA fallen und in denen es eine starke amerikanische Militärpräsenz gibt.

Die übrigen Nationen, die fast 90% der Weltbevölkerung ausmachen, sind dem Beispiel des Westens nicht gefolgt. Der Krieg in der Ukraine hat in der Tat Russlands Beziehungen zu mehreren großen nicht-westlichen Ländern wie China und Indien gestärkt und die Entstehung einer neuen internationalen Ordnung beschleunigt, in der anstelle Russlands der ‚kollektive Westen‘ selbst isoliert erscheint.

Der Ukraine-Konflikt könnte ein Wendepunkt sein, der das Entstehen einer ‚post-westlichen‘ Weltordnung markiert, meinen auch die Think-Tanker Leonard und Garton Ash. Sie sagen, es sei „höchst unwahrscheinlich“, dass die schwindende liberale Ordnung, angeführt von den USA, wiederhergestellt werden kann. Stattdessen „muss der Westen als ein Pol einer multipolaren Welt leben“.

Quelle: https://markkusiira.com/2023/03/21/tutkimus-ennakoi-lannen-ylivallan-jalkeista-aikaa/

Übersetzung von Robert Steuckers“

*——————————————————-

Dass „Katehon“ eine ganz schlimme Schleuder von Verschwörungstheorien sei, beeilt sich Wikipedia zu erklären. Ich halte nur fest, dass wesentliche Namen hinter „Katehon“ Konstantin Malofejew, Alerxander Dugin, Darja Dugina und Sergej Glasjew sind.

Dugin und Dugina dürften bekannt sein. Auf Malofejew wurde gerade ein erfolgloser Mordanschlag verübt. Glasjew halte ich für einen der bedeutendsten Geoökonomen.

Übrigens bietet Katehon den erfreulichen Service, auch in einer deutschsprachigen Version zu erscheinen.

Und ein Nachwort:

Nachdem ich obigen Text veröffentlicht hatte, las ich den Artikel von Pepe Escobar. „Die Hauptstadt der multipolaren Welt. Ein Moskauer Tagebuch.“ Ein typischer Escobar – überschwänglich und zugleich präzise (wenn so etwas möglich ist). Er hatte Begegnungen u. a. mit Dugin und Glasjew.

Es ist mir ein grundsätzliches Anliegen aufmerksam zu machen auf etwas, was ich ausnahmsweise einmal auf englisch benenne: „the russian spirit“.

Ich verrate aber auch, dass ich mich dabei vor blinder Euphorie zu schützen versuche. Das verlangt nicht zuletzt meine „russische“ Lebenserfahrung.

So ist z. Z. meine tägliche Lektüre spät in der Nacht:

Ulla Plener, „Kommunisten im tragischen Dreieck: Persönlichkeit – Bewegung – Partei“, mit dem Untertitel: „Reflexionen aus biografischer Forschung über den konterrevolutionären Terror in der Sowjetunion 1937-1941“, NORA Verlagsgemeinschaft, Berlin 2012.