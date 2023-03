Wen wundert’s?

Greta Thunberg – hier eins ihrer ikonischen Bilder, die wir so lieben –

hatte 2018 auf Twitter verkündet, dass in fünf Jahren „wipe out all of humanity“, wenn nicht die fossilen Brennstoffe gestoppt würden. Inzwischen sind die fünf Jahre rum und – ihr Tweet gelöscht.

Uns bleibt trotzdem, dass WEF-Davos (!), die UN (!) und alle Medien (!), die kleine Schwedin zum Weltereignis gemacht haben; obwohl doch jeder vernünftige Mensch wissen kann,

dass jede Klima-Untergangsprognose von A bis Z Unsinn ist.