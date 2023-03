Ich glaube mich zu erinnern, dass ich als kleiner Junge mit meinen Bauklötzern manchmal einen Turm baute. Immer höher, immer höher, immer wackliger. Bis der Turm umfiel – am Ende sozusagen vom bloßen Angucken.

Vom Turmbau zu Babel hatte ich damals keine Ahnung. Später doch. Dort geht es allerdings um die von Gott verordnete Sprachverwirrung der Bauleute, die den Turmbau stoppt, bevor er spektakulär umstürzen kann.

Seit einiger Zeit wissen wir: „Gott ist tot“. Und nun? Sind wir jetzt dazu fähig (oder gar verurteilt?), Türme zu bauen, die schließlich in einer schrecklichen Katastrophe alles mit sich reißend einstürzen?

Medien sind, wie der Name sagt, Mittler. Massenmedien sollen eigentlich die Massen der Menschen miteinander vermitteln. Dazu fällt mir eher das Bild der Brücke als das des Turmes ein. Doch was in den letzten Tagen auf uns massenmedial eingeprasselt ist, sind solch monströse Auftürmungen an Dreistigkeit, Dummheit und Nichtswürdigkeit, dass einem „himmelangst“ werden muss.

Beispiel eins:

Die Geschichte von der ukrainisch-russischen, genderkorrekten Crew, die mittels Schlauchboot und Rucksack drei Eisenröhren zertrümmerte.

Beispiel zwei:

Die ausführlichen, reich bebilderten Berichte über „Sarah Rodo, from Dortmund, Germany“, auch in deutschen Medien („Objectum-sexuality“).

Beispiel drei:

Clemens Arvay als gefundenes Fressen für Leichenfledderer, hier ttps://www.youtube.com/watch?v=DhKe-KQhKWc&t=2s und in vielen weiteren Formen.

Kein Gott wird diese „Türmer“ zügeln.

Niemand zügelt uns, wenn wir es nicht selber tun.