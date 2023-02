Clemens Arvay ist gestorben

In den hohen Zeiten der Corona- und Impf-Hysterie habe ich mich oft an den aufklärenden Videos von Clemens Arvay orientiert. Ich habe nicht nur seinem Fachwissen vertraut, sondern war auch von seiner rücksichtsvollen, menschenfreundlichen Art beeindruckt.

Nun erfahre ich, dass er am 18. Februar seinem Leben ein Ende gesetzt hat.

Dieser Verlust schmerzt und macht mich betroffen und traurig.

Vor neun Monaten stellte Clemens Arvay sein neues Buch „Die Naturgeschichte des Immunssytems“ vor: