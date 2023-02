Am Samstag, dem 25. Februar um 14 Uhr, am Brandenburger Tor in Berlin!

Der „Aufstand für Frieden“ findet statt. Am Brandenburger Tor werden zehntausende TeilnehmerInnen aus ganz Deutschland erwartet.

Die Veranstaltung wird auf Youtube live gestreamt. Der Sender Phoenix will ebenfalls live übertragen.



Ab 14 Uhr sprechen auf der Bühne:

die Schauspielerin Corinna Kirchhoff,

der langjährige Friedensaktivist und Pädagoge Hans-Peter Waldrich,

Brigadegeneral a.D. Erich Vad,

Sahra Wagenknecht und

Alice Schwarzer.

Ganz am Anfang wird eine Botschaft von Jeffrey Sachs ausgestrahlt, US-Ökonom und Wirtschaftsprofessor.

Seid dabei und steht am Samstag mit uns auf für den Frieden!