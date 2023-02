Über Dummheit und Kultur

Die 360° von Plapperlena sind nicht einfach Quatsch.

Die Geschichte ist quätscher als es auf den ersten Blick erscheint. Das wird sichtbar, wenn man sich ihre Äußerungen im Zusammenhang anschaut. Rtdeutsch hat sich diese Mühe gemacht, hier. Die entsprechende Passage lautet:

„Als wir bemerkten, dass wir in einer anderen Welt aufgewacht waren, sagten wir: Offensichtlich funktioniert die bisherige Politik der Waffenlieferungen nicht mehr. Deshalb haben wir uns um 180 Grad gewendet. Und wenn Präsident Putin, und deshalb sagte ich das am Anfang, es liegt in seiner Hand. Er kann seine eigene Entscheidung treffen. Er kann entscheiden, seinen Kurs um 360 Grad zu ändern. Die ganze Welt wäre morgen wieder glücklich. Hört mit dem Bomben auf! Es liegt in seiner Hand.“



Baerbock erläutert, dass die Grünen und sie selbst sich nach dem 24.2.22 um 180° gewendet haben.

Achtung! Das deutet darauf hin, dass sie die Bedeutung einer 180°-Wende irgendwie versteht. Sie, die Grünen, die Guten dürfen unter bestimmten Bedingungen eine solche Wende vollziehen.

Aber Putin, der Böse, darf keine 180°-Wende machen. Diese Möglichkeit ist nicht mehr verfügbar, da sozusagen von den Grünen belegt. Dass die Guten und der Böse sich gleichermaßen um 180° wenden, das geht gar nicht!

So kommt Putin „logisch zwingend“ zu seinen 360°.

Die offenbar fest verdrahtete, absolute Feindsetzung in Baerbocks Kopf zwingt sie zu geometrischem Unsinn. Ein Unsinn, den sie „eigentlich“ versteht, den sie aber in Kauf nimmt.

Wenn das kein bravourös bestandener Eignungstest einer deutschen Außenministerin ist, die zu Höherem berufen ist!

Diesem Paradebeispiel anglo-amerikanisch-spießerdeutscher Kultur möchte ich ein, zwei Beispiele russischer Kultur an die Seite stellen.

Es geht um die Märchenfigur des unsterblichen Kaschtschai. Zur Einführung Wikipedia.

Es folgt die kurze Szene der Inauguration des Unsterblichen – in zwei Versionen ;-)). Die erste ist von 1944/45, die zweite von 2018.

Gesungen wird etwa dieser Text:

„Wer ist der stärkste der Welt

Wer kennt keine Angst

Wer ist überall berühmt

Wen willst du gewinnen

Mit einem Schlag?

Unser Kashchei, unsterblicher Kashchei,

Unser Ernährer und Trinker,

Unser Kashchei, unsterblicher Kashchei,

Großer Vater.

Der Stärkste, der Beste

Sag nichts – einfach ein Prachtkerl!

Wir werden Kashchei alles geben,

Wir alle folgen ihm.

Wir bereuen nichts

Wir schätzen ihn sehr

Und wir lieben ihn ganz schrecklich.“