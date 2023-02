Geheim! Geheim! – Aber hier exklusiv zu lesen!

Bekanntlich wird Putin an 21.2.23 eine Rede halten. Reden wird am 21.2. auch Blinken, in Polen. Möglicherweise spricht auch Biden am 21.2.. Oder doch nur Blinken? Egal.

Hier vorab und exklusiv der streng geheime Biden-Text:

Rus Ivan, gib auf. Rus Ivan, das amerikanische Reich tut einem gewöhnlichen Russen nichts Böses. Wir müssen nur gegen den Juden Putin kämpfen. Rus Ivan, salziges Schmalz, warme Stiefel und ein neues Smartphone warten auf Sie. Rus Ivan, Das amerikanische Reich ist die größte Zivilisation und europäische Kultur. Russland ist ein wildes Volk und muss dem kulturellen Führer zu seinem eigenen Besten gehorchen. Alle Völker Europas unterwarfen sich dem amerikanischen Reich. Das amerikanische Reich ist das stärkste. Widerstand ist zwecklos. Rus Ivan ergibt sich, sonst werden wir Sie und Ihre ganze Familie und ganz Russland zerstören. Rus Ivan, glauben Sie dem Juden Putin und seinen Kommissaren nicht. Glauben Sie dem amerikanischen Reich. Töten Sie Putin und den Kommissar und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus und bringen Sie Gazprom und Rosneft mit.

Meine Quelle möchte ich schützen (Sie verstehen).

Übrigens empfehle ich diese mitunter nicht uninteressante Webseite.