Die Marke 500.000 wurde „geknackt“

Ich meine die Unterstützerzahl für die Petition von Schwarzer und Wagenknecht (die als „Manifest“ bezeichnet wird, was sie nun wahrlich nicht ist).

500 T Unterschriften sind viel aber nicht sehr viel. Das Verbot von Silversterfeuerwerk fordern mehr als 550 T Personen und an die „verehrten Außenminister“ der G7 wenden sich knapp 1 Million Unterschreiber, um die Ausweisung der iranischen Diplomaten zu fordern.

Keine sollte sich Illusionen machen, dass Bittgesuche über change.org politische Änderungen bewirken. Sie sind eine der belanglosesten Einrichtungen des bürgerlichen Politbetriebs (abgesehen von ihrem Wert für interessierte Datensammler). Wenn ich im Fall der Schwarzer/Wagenknecht-Initiative dennoch für Unterzeichnung werbe, so deshalb, weil damit für den Frieden Eintretende bundesweit zusammengeführt werden, zumindest virtuell und zudem noch auf eine Kundgebung am 25.2 in Berlin orientiert wird.

Gemessen an rund 40 Millionen Bundesbürgern, die laut Umfragen gegen Waffenlieferungen in die Ukraine sein sollen, ist das 500 T-Ergebnis mager. Es würde etliche Millionen Unterschriften brauchen, um ein Achtungszeichen zu setzen, das innerhalb und außerhalb Deutschlands propagandistisch Gewicht hätte.

Wenn das Ergebnis, gemessen am politisch Not-Wendigen, ungenügend ist, liegt die Schuld sicher zum Geringsten bei den Initiatorinnen.

Maßgebliche Faktoren sind:

– die Desorganisation und Orientierungslosigkeit der traditionellen Friedensbewegung als Folge ihrer systematischen Unterwanderung

– die Systemhelferfunktion der Linkspartei, zu der die „echten Linken“ keinen prinzipiellen Bruch vollzogen haben

– das Sektierertum „ehrlicher Linker“, das sie zu einer volksbreiten Aktionseinheit („Volksfront“) unfähig macht

– die verbreitete Entpolitisierung des Volkes, die von den (schwachen) Kräften der radikalen Demokratie nicht angemessen reflektiert wird (als erste aber zwingende Voraussetzung eines erfolgreichen politischen Kampfes mit radikaler demokratisch-sozialistischer Orientierung).

All das führt dazu, dass die zahlreichen dezentralen Friedensaktivitäten getrennt bleiben und bisher nicht zu einer landesweiten Macht verschmelzen. Doch wir sind stärker, als es scheint.

SEHT HER!