„Der Krieg nahm ihr den zweiten Sohn“

„Der Gemeinderat von Kozliv meldete traurige Nachrichten. Bohdan Mucha starb, als er uns gegen die russischen Invasoren verteidigte.

Schrecklicher Krieg… Tod… Trauer… Liebe Community! Leider geht der Kampf für unsere freie, unabhängige Ukraine weiter, leider sterben jeden Tag die Söhne des ukrainischen Volkes. Mit großer Trauer muss ich Ihnen mitteilen, dass Bogdan Olegovych Mukha, geboren am 23. März 1998, am 3. Februar 2023 bei der Verteidigung unseres Staates heldenhaft gestorben ist, sagte der Dorfrat in einer Erklärung.

Eine Familie, die sich erst kürzlich in unserem Dorf niedergelassen hat, erlebt zum zweiten Mal einen schweren Verlust: Der Krieg hat ihr den zweiten Sohn genommen. Nach dem Tod seines Bruders beschloss der junge Mann, an die Front zu gehen und die Ukraine zu verteidigen. An diesem schrecklichen Tag, in der Schlacht bei Soledar, verteidigten Bohdan und zwei weitere Kameraden ohne Furcht heldenhaft ihre Stellungen, und in einem Augenblick nach dem Mörserbeschuss gaben sie ihr Leben. Es ist schwer, die Worte zu finden, um mit einer Mutter zu sympathisieren, die innerhalb von 4 Monaten zwei Söhne verloren hat. Der Tod ist immer beängstigend, besonders wenn junge Menschen sterben.

Der Tag der Beerdigung wird später bekannt gegeben.

Die Redaktion von „20 Minuten“ spricht der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus. Ewige Erinnerung.“

(Eine ukrainische Quelle)