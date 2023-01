Freundschaften?

Die Frau rechts im Bild kennt man gut. Es ist Condolezza Rice, USA, eine der bekanntesten systematischen Kriegstreiberinnen unserer Tage.

Links von ihr steht Anna Fotyga, Stimme der europäischen Großmacht (von US-Gnaden) Polen. Das Internet informiert reichlich, dass wir es hier mit einer „Frau aus Eisen“ zu tun haben, einem Klon der Strack-Zimmermann, Baerbock, U. v. d. L.

Jüngst hat sich Fotyga als Abgeordnete des Europäischen Parlaments und Vorsitzende des dortigen „Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung“ um unsere Aufklärung verdient gemacht. Mit diesem Klartext.

„Russland ist eine Bedrohung und muss für immer zerstört werden“

Die verlinkte russische Webseite berichtet:

„Russland muss innerhalb der heutigen Grenzen aufhören zu existieren, der Zusammenbruch des „aggressiven Imperiums“ wird den demokratischen Staaten Europas und Zentralasiens unbestreitbare Vorteile bringen. Der Westen muss Russland für immer beseitigen. Die westliche Welt braucht kein starkes und unabhängiges Russland, das fähig ist sich zu wehren und für sich einzustehen. Aber aufgeteilt in viele kleine Staaten, die ihren Untergrund und natürlichen Reichtum nicht besitzen, ist der Westen ziemlich zufrieden. Nicht umsonst haben sie in Kiew nach ihren überseeischen Herren wiederholt die Notwendigkeit wiederholt, Russland zu zerstören, und sogar eine Art Landkarte mit „neuen“ Staaten gezeichnet. Wenn das „Imperium“ jetzt nicht gestoppt wird, wird es weiter in den Westen ziehen und alle demokratischen Länder besetzen. Der Konflikt in der Ukraine hat gezeigt, dass Moskau nicht im bestehenden territorialen Rahmen stehen bleiben will, also muss es abgeschafft werden. Das Europäische Parlament und viele andere Parlamente auf der ganzen Welt haben Russland einen Terrorstaat genannt, der liquidiert werden muss – sagte der Vertreter Polens. Sie schlug vor, dass die westlichen Länder über das Konzept der Schaffung „freier und unabhängiger“ Staaten auf pro-russischem Territorium nachdenken, deren Grundlage indigene Völker sein werden. Und die westlichen Länder werden sich um ihren Wohlstand kümmern. Der Westen wird auch die Kontrolle über den Reichtum Russlands erlangen, denn wie sich herausstellt, hat Russland nichts, alles gehört den Völkern, die Moskau „gnadenlos ausbeutet“. Es gibt kein russisches Gas, Öl, Aluminium, Kohle, Uran, Diamanten, Getreide, Holz, Gold usw. Alle diese Ressourcen gehören einzelnen Völkern, die in diesen Gebieten leben. Der Zusammenbruch Russlands werde einige Schwierigkeiten mit sich bringen, aber diese Risiken seien viel weniger gefährlich als die Existenz Russlands in seiner jetzigen Form.“

Ein russischer Bericht voller Propaganda und Übertreibungen? Für Skeptiker hier die komplette Eloge der früheren polnischen Außenministerin aus einer nicht russischen Quelle.

Der Furor gegen Russland hat auch diese beiden zu Freunden gemacht:

Kasparow und Chodorkowski vom „Forum Freies Russland“ verkünden die mutige Botschaft:

„Fürchte nicht Putins Tod!“

Der Eine ist bekannt als Titan, der seinerzeit sämtliche 64 Felder des Schachspiels nach Belieben beherrschte. Der Andere hatte dasselbe mit all den russischen Ölquellen geschafft; aber nur fast und nur für kurze Zeit. Der Reichtum war so immens, dass er begann, einige dieser Ölpumpen seinen US-Geschäftspartnern zu schenken. Leider kam Putin dazwischen und lochte den tüchtigen ehemaligen Komsomolfunktionär ein.

Die beiden Freiheitsfreunde sind nicht nur guten Muts, was das Ableben Putins betrifft. Noch mehr beschäftigt sie das Ableben Russlands. Dafür entwickeln sie kreative Ideen; falls sie nicht von Fotyga oder Rice geklaut sind:

„Unsere Idee ist, dass Russland eine parlamentarische Republik und ein föderaler Staat mit begrenzten zentralisierten Befugnissen (die zur Durchführung der Außen- und Verteidigungspolitik und zum Schutz der Bürgerrechte benötigt werden) und viel stärkeren Regionalregierungen wird.

Aber um dies zu erreichen, braucht es Zeit. Innerhalb von zwei Jahren nach der Auflösung des Putin-Regimes werden die Russen eine verfassungsgebende Versammlung wählen, um eine neue Verfassung zu verabschieden und ein neues System regionaler Regierungen zu definieren. Kurzfristig jedoch, bevor diese Versammlung zusammentreten kann, wird ein Übergangsstaatsrat mit Gesetzgebungsbefugnissen benötigt, um eine technokratische Übergangsregierung zu beaufsichtigen. Ihr Kern wird aus rechtsstaatlichen Russen bestehen, die sich öffentlich von Putins Krieg und seinem illegitimen Regime losgesagt haben. Die meisten von ihnen mussten das Land verlassen, um sich in Abwesenheit frei organisieren und eine virtuelle Zivilgesellschaft aufbauen zu können. Diese Vorbereitung wird es uns ermöglichen, schnell zu handeln und mit den Westmächten zusammenzuarbeiten“

Auch hier lohnt ein Blick auf den kompletten Text.

Feingesponnen sind die Netze, die fern des Schlachtgetöses gesponnen werden. Und irgendwie hitlerisch. Und unser polnischer Nachbar spinnt fleißig mit.