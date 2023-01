Stoppt die Strafverfolgung des Berliner Antifaschisten Heiner Bücker!

Öffentliche Stellungnahme der Friko anlässlich des beantragten Strafverfahrens gegen Heiner Bücker:

Nein zur Beschränkung der Meinungsfreiheit!

Kein Strafverfahren gegen Heinrich Bücker!

Gegen den Friedensaktivisten Heinrich Bücker wurde von der Staatsanwaltschaft beim

Amtsgericht der Erlass eines Strafbefehls wegen „Belohnung und Billigung von Straftaten“ nach § 140 Strafgesetzbuch beantragt. Der Antragsteller der Strafanzeige (ein

Rechtsanwalt!) sieht den öffentlichen Frieden gestört durch eine Rede, die Heiner

Bücker bei einer Kundgebung der Friedenskoordination Berlin am 22. Juni 2022

anlässlich des Jahrestages des Überfalls auf die Sowjetunion gehalten hat sowie durch

eine Stellungnahme zum Russland-Ukraine-Konflikt auf seiner Webseite.*

Wodurch ist der öffentliche Friede gestört? Bücker zeigt u.a. die historische

Entwicklung zum heutigen Konflikt auf, deren Wurzeln schon im Vernichtungskrieg des

faschistischen Deutschlands gegen die UdSSR und in der Kollaboration ukrainischer

Faschisten mit den deutschen Besatzern liegen. Er bringt also das zur Sprache, was

Politik und Medien verschweigen.

Zudem erklärt er sein Unverständnis darüber, dass die deutsche Regierung, trotz der

Rolle von faschistischer Ideologie und Russophobie in der aktuellen ukrainischen Politik,

den gegenwärtigen Konflikt mit Waffenlieferungen an die Ukraine und Sanktionen

gegen Russland anheizt. Das stört den öffentlichen Frieden? Dafür soll er nun bestraft

werden?

Seiner Forderung: „Nie wieder dürfen wir als Deutsche an einem Krieg gegen Russland

in irgendeiner Form beteiligt sein. Wir müssen uns zusammenschließen und uns diesem

Irrsinn gemeinsam entgegenstellen“ stimmen wir uneingeschränkt zu.

Es ist sicherlich kein Zufall, dass ein solches Verfahren sowie die Verschärfung des §130

mit dem Absatz 5 in einer Zeit stattfindet, in der die militärische Auseinandersetzung

als alternativlos propagiert wird und die deutsche Bevölkerung darauf eingeschworen

werden soll.

Wir protestieren gegen dieses geplante Strafverfahren:

Weil es dazu dient, die politische Debatte immer weiter einzuengen und per

Strafgesetz eine Kritik an der herrschenden Politik und den Medien unmöglich zu

machen.

Weil es ein massiver Angriff auf die Meinungsfreiheit ist.

Weil es verunsichern soll.

Weil es für die Friedensbewegung in letzter Konsequenz bedeutet, dass sie mundtot

gemacht werden kann, wenn sie sich weiterhin gegen den Kriegskurs der deutschen

Politik und für eine Deeskalation und für Verhandlungen ausspricht.