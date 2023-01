2023 unterscheidet sich in EINEM Punkt gravierend von 1933

1933 erfolgte die totale Gleichschaltung der Gesellschaft, ihre Gewöhnung an den Ausnahmezustand, die Verfolgung des inneren Feindes (Juden) und das Hochpeitschen der Kriegsbereitschaft gegen das Böse

NACH

der formalen Machtübertragung an den faschistischen Diktator; im Wesentlichen in den Jahren 1934-39.

2023 ist die totale Gleichschaltung der Gesellschaft, ihre Gewöhnung an den Ausnahmezustand, die Definition des inneren Feindes (neue Juden) und das Hochpeitschen der Kriegsbereitschaft gegen das Böse seit 2020 im Gange und geschieht bisher und in nächster Zukunft

OHNE

formale Machtübertragung an einen faschistischen Diktator.