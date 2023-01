Der BRD-Staat macht mich Staunen

Einerseits zerschlägt er mit eiserner Faust einen drohenden Putsch.

Der bedauernswerte Fürst von Russki (Reichsbürger in maximal stylischen Outfit) musste das zur Kenntnis nehmen.

Andererseits, keinen Monat später, knickt die Staatsmacht vor Neuköllner Kiezgrößen ein, die mit Schreckschusswaffen, Feuerlöschern und brennenden Mülltonnen in Berlin Hindukusch spielen.

Kann dieser Rechtstaat nicht? Oder will er nicht? Und wenn ja, warum?

Ich erinnere mich an einen Doppelwumms. Nein, ich meine nicht den von Scholz, sondern den amerikanisch-britisch-polnischen – an Nordstream 2.

Scheint aber in Ordnung zu gehen, denn Biden hatte es ja rechtzeitig angekündigt.

Bin gespannt, wann die Angelsachsen sich für die polnische anderthalb Billionenforderung stark machen…

Deutschland sei ziemlich verwirrt meint der französische Historiker Emmanuel Todd. (Hier das lesenswerte Interview als pdf.) Interessanter Gedanke.

Aber vielleicht ist Schland einfach ein betrogener Betrüger?