Larry Johnsons Bilanz des Jahres 2022

„Die Vereinigten Staaten stehen kurz davor, der im Film „Der Untergang“ dargestellte Hitler zu werden – sie erteilen imaginären Armeen Befehle, die nicht mehr in der Lage sind, diese Befehle auszuführen.

Ich behaupte nicht, dass die Vereinigten Staaten am Rande eines Zusammenbruchs stehen, ähnlich dem, was im Mai 1945 mit dem Dritten Reich geschah, aber ich glaube, dass die Ära der Vereinigten Staaten nach Belieben in andere Länder einzudringen und Regierungen zu stürzen, die nicht bereit waren, Kniebeugen zu machen am Altar der US-Macht vorbei ist. Der Krieg in der Ukraine hat die Schwäche der Vereinigten Staaten offengelegt, die internationale Arena zu kontrollieren.“ (Quelle)

Hier die deutsche Version der Rede Putins vom 21.12.2022 vor dem Kollegium des Verteidigungsministeriums.

In demselben Kontext Thomas Röper hier.