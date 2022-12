Eine weitere militärische Einzelheit

MoA schreibt:

„Realistische Berichte von der ukrainischen Front sind selten. Das hatte gestern der British Express (@7:30, auch hier ) aus Bakhmut / Artemovsk in seiner Live-Berichterstattung. Man fragt sich, wie es die Zensur umgangen hat:

Der ukrainische Kommandeur des Svoboda-Bataillons, Petro Kuzyk, dessen Einheit zu denen gehört, die Bakhmut festhalten, sagte, seine Soldaten würden in Schützengräben voller Leichen unter extrem kalten Bedingungen und in knietiefem Wasser gegen die Angriffe Russlands kämpfen….“Ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt langsam spreche, weil mir sehr kalt ist – es macht mich schwindelig. Ich habe jetzt die erste Zeile verlassen (seit ich gerufen wurde). Ich wärme mich im Auto auf, ich schlafe fast ein , weil ich die ganze Zeit nicht geschlafen habe Sie haben gestern ganz ernsthaft angegriffen Sie haben eine Schwäche in unserer Verteidigung gespürt, weil (ich werde die Nummern der Einheiten nicht nennen, um ihre Ehre nicht zu gefährden) es Einheiten gibt, die das tun sind weniger motiviert als wir selbst. Und gestern haben sie unsere Verteidigung im Bereich um Bakhmut etwas geschwächt, einige Einheiten konnten diesem Artillerieangriff nicht standhalten und zogen sich zurück.

„Das ist unser Prinzip: Wir, das Svoboda-Bataillon, ziehen uns nicht zurück. Und deshalb befanden wir uns in einer halb umschlossenen Situation und hatten viel zu tun. Außerdem ist es ein Sumpf voller Schlamm. Es ist sehr schwierig, die Verwundeten zu evakuieren oder Munition zu liefern. Die Schützengräben verfallen ständig, und in diesem Sumpf müssen sie ständig wieder aufgebaut werden.“

Er fügte hinzu: „Heute ist der erste Tag ohne Regen, aber damals und gestern, als es fiel, floss das ganze Wasser in die Gräben. Und der Beschuss war so, dass es unmöglich war, aus dem Graben herauszukommen, also waren die Jungs ständig nass.“ für ein oder zwei Tage. Außerdem ist die Temperatur so. Viele sind geprellt, viele mit Lungenentzündung. Aber wir halten unsere Stellung und wir verteidigen uns. Ich sehe junge Typen mit zusammengebissenen Zähnen dastehen. Ich hätte wirklich gern, dass jemand über sie schreibt Errungenschaften, weil nur wenige Menschen im Land davon wissen.“