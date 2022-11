Sterblichkeit in Deutschland in Zeiten von Corona

Das Bundesamt für Statistik stellt die Daten bereit. Sie werden laufend aktualisiert.

Hier Tabelle 1 mit den Daten (Rohdaten) der Jahre 2013 bis 2022*, wobei ich die Daten für 2022 auf der Basis der z. Z. bis 13.11.2022 vorliegenden Daten geschätzt/extrapoliert habe.

*Eine Erläuterung:

Diese Daten der Sterbefälle differieren mit den Daten, die ich am 16.11.22 verwendet habe. Die Differenz kommt dadurch zustande, dass die oben verlinkte Tabelle von destatis unterschiedliche Werte für die Jahressummen liefert, je nachdem ob diese auf Basis der Tages-, der Wochen- oder der Monatsangaben ermittelt werden. Ich kann diese Differenzen nicht erklären. Am meisten plausibel erscheinen mir die Summen auf Tagesbasis, weshalb ich diese ab jetzt verwende.

Jahr Sterbefälle 2022 1.049.483 2021 1.023.687 2020 985.572 2019 939.520 2018 954.874 2017 932.263 2016 910.899 2015 925 200 2014 868 356 2013 893 825

Meinen Überlegungen vom 16.11.22 folgend (Posting: „Über Sterblichkeit“) lege ich den Analysen der Jahre 2020 bis 2022 den Mittelwert der Jahre 2017 bis 2019 als Basiswert zugrunde. Er beträgt 942.219 Fälle. Diesen Mittelwert gleich 100% gesetzt, ergeben die Rohdaten die folgenden Prozentwerte der Sterblichkeitsentwicklung:

2020 – 104,60

2021 – 108,65

2022 – 111,38.

Ausgewiesen wird eine wachsende Übersterblichkeit … als Ergebnis einer Milchmädchenrechnung.

Der Fehler besteht darin, dass die Sterbefälle nicht auf die sich verändernde Bevölkerungszahl bezogen wurden. Wachsende Bevölkerung führt zu mehr Sterbefällen. In der folgenden Tabelle 2 wird den Sterbefällen die Bevölkerungszahl gegenübergestellt und daraus der vergleichbare Wert „Sterbefälle je 100.000 Menschen“ berechnet:

Jahr Sterbefälle Bevölkerung Sterbef. je 100.000 2022 1.049.483 84.100.000 1.247,90 2021 1.023.687 83.237.124 1.229,84 2020 985.572 83.155.031 1.185,22 2019 939.520 83.166.711 1.129,68 2018 954.874 83.019.213 1.150,18 2017 932.263 82.792.351 1.126,03 2016 910.899 82.521.653 1.103,83 2015 925 200 82.175.684 1.125,88 2014 868 356 81.197.537 1.069,44 2013 893 825 80.767.463 1.106,66

In gleicher Weise wie bei Tabelle 1 wird der Mittelwert aus 2017-2019 als 100% gesetzt. Er beträgt 1135,3 Sterbefälle je 100.000 Einwohner. Aus den so korrigierten Rohdaten ergeben sich die folgenden Prozentwerte der Sterblichkeitsentwicklung:

2020 – 104,40

2021 – 108,33

2022 – 109,92.

Auch die so korrigierte Analyse weist eine wachsende Übersterblichkeit in den Jahren 2020 bis 2022 aus, wobei sich zumindest für die Jahre 2020 und 2021 nur minimale Korrekturen ergeben. (Das ist plausibel, weil sich die Bevölkerungszahl 2020 und 2021 nur geringfügig verändert hat.)

Weitere mehr oder weniger bedeutende Korrekturfaktoren sind zu beachten, etwa höhere Sterblichkeit an Hitzetagen oder ein zusätzlicher Tag im Schaltjahr 2020.

Von bedeutendem Einfluss ist der Faktor Altersstruktur der Bevölkerung. Das verdeutlicht Tabelle 3. Sie weist am Beispiel des Jahres 2021 die Sterbefälle je 100.000 differenziert nach Altersstufen aus.

Jahr 2021 Altersstufen Sterbefälle Bevölkerung Sterbef. je 100.000 0-30 7.302 25.891.582 28,20 30-35 2 670 5.606.175 47,63 35-40 4 142 5.302.785 78,11 40-45 6 175 5.039.686 122,53 45-50 9 920 5.030.154 197,21 50-55 21 146 6.463.921 327,14 55-60 38 204 6.772.802 564,08 60-65 54 781 5.755.329 951,83 65-70 72 000 4.819.167 1.494,03 70-75 89 031 3.874.453 2.297,90 75-80 115 808 3.338.680 3.468,68 80-85 203 887 2.716.946 7.504,27 85-90 194 154 2.625.444** 15.182,99 90-95 143 076 95 u. mehr 61 391 gesamt 1 023 687 83 237 124 ** 85 und mehr

Die Tabelle veranschaulicht, dass in der Altersstufe 0-30 Jahre (Sie zählt knapp 26 Mio Menschen.) nur etwas mehr als 28 Personen pro 100.000 Personen starben, also weniger als 0,03%. Umgekehrt starben in der Gruppe der Menschen, die im Jahr 2021 85 Jahre oder älter waren, mehr als 15.000 Personen von 100.000, also mehr als 15%.

Auch die Gruppe der 80- bis 85-jährigen trug mit 7,5% weit überdurchschnittlich zur Sterblichkeit bei.

Dass alte und sehr alte Menschen weit häufiger sterben als junge, ist nicht überraschend. Überraschend und unerwartet scheint aber für manche Betrachter zu sein, wie stark sich die jährliche Dynamik der Altersstruktur der Bevölkerung in den Sterblichkeitszahlen niederschlägt.

Erhöht sich der Anteil der über 85-jährigen an der Bevölkerung um 100.000 Personen sind unter sonst gleichen Bedingungen rund 15.000 Sterbefälle mehr zu erwarten.

Auch in der Gruppe der 8o- bis 85-jährigen würde ein Zuwachs um 100.000 Personen mit etwa 7500 zusätzlichen Sterbefällen in der Statistik erscheinen.

Die Frage ist also, ob und wenn ja in welchem Maße die in den Tabellen 1 und 2 ausgewiesene Übersterblichkeit durch eine Zunahme der Altersgruppen 80 Jahre und älter verursacht ist. Dazu einige Angaben in den Tabellen 4a und 4b. Tab 4a enthält die Altersgruppe der 80-85-jährigen, 4b die über 85-jährigen:

Tab 4a, Altersstufe 80-85-jährige Jahr Anzahl der Personen Sterbefälle Sterbef. je 100.000 2022 2021 2.716.946 203.887 7.504,27 2020 2.612.043 194.795 7.457,57 2019 2.479.935 181.439 7.316,28 2018 2.350.367 176.688 7.517,46 2017 2.171.412 165.342 7.614,49 Mw. 17-19 2.333.905 174.490 7.476,30

Gegenüber dem Mittelwert der Jahre 2017 bis 2019 hat sich die Anzahl der 80-85-jährigen im Jahr 2020 um 278.138 erhöht. Diese Erhöhung steht für eine Erhöhung der Sterbefälle von

7.457*2,78=20.7332 Personen. Die weiter um mehr als 100.000 gestiegene Personenzahl im Jahr 2021 erklärt weitere rund 7500 Sterbefälle.

Somit erklärt die zahlenmäßige Zunahme der 80- bis 85-jährigen zu einem erheblichen Teil die in den Tabellen 1 und 2 ausgewiesene Übersterblichkeit.

Tab 4b, Altersstufe 85-jährige und mehr Jahr Anzahl der Personen Sterbefälle Sterbef. je 100.000

2022 2021 2.625.444 398.621 15.182,99 2020 2.505.932 383.704 15.311,83 2019 2.386.854 354.055 14.833,54 2018 2.277.509 360.207 15.815,83 2017 2.265.473 352.466 15.558,16 Mw 17-19 2.309.945 355.576 15.393,26

Gegenüber dem Mittelwert der Jahre 2017 bis 2019 hat sich die Anzahl der 85-jährigen und noch Älteren im Jahr 2020 um 195.987 erhöht. Diese Erhöhung steht für eine Erhöhung der Sterbefälle von

15.311*1,96=30.011 Personen. Die weiter um 120.000 gestiegene Personenzahl im Jahr 2021 erklärt weitere rund 18.000 Sterbefälle.

Somit erklärt die zahlenmäßige Zunahme der 85-jährigen und Älteren zu einem erheblichen Teil die in den Tabellen 1 und 2 ausgewiesene Übersterblichkeit.

Zusammenfassend stelle ich fest, dass gegenüber dem Mittelwert der Sterbefälle aus den Jahren 2017 bis 2019 von 942.219 die Zunahme der Menschen über 80 Jahre, die im Jahr 2020 rund 470.000 Personen erreicht, etwa 50.000 zusätzliche Sterbefälle im Jahr 2020 erklärt. Tatsächlich nahmen die Sterbefälle 2020 aber nur um 42.000 zu.

Das Coronajahr 2020 ist in Deutschland nicht durch Übersterblichkeit, sondern durch eine leichte Untersterblichkeit gekennzeichnet.

Soviel für heute.

Die aufbereiteten Daten erlauben auch Aussagen für 2021 und in Kürze auch für 2022.