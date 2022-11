MICHAEL BALLWEG!

ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG

Du bist an einem dunklen Ort

Und doch erreicht Dich jedes Wort

All das, was wir Dir wünschen, sag mal, spürst Du‘s?

Wir stehen zu Dir, egal, was ist

Sei sicher, Du wirst sehr vermisst

Wir wünschen Dir von Herzen Alles Gute

Alles Gute zum Geburtstag

Alles Gute, Alles Gute

Bestimmt ist da eine Kraft im Feld

Die irgendwann Deinen Tag erhellt

Bis dahin mußt Du stark sein und das tust Du

Dein Ehrentag – nun ist er da

In diesem ganz besonderen Jahr

Wir wünschen Dir von Herzen Alles Gute

Alles Gute zum Geburtstag

Alles Gute, Alles Gute

Alles Gute zum Geburtstag

Alles Gute, Alles Gute

Originalsong: Hallelujah von Leonard Cohen

Text: Nathalie Brink von Alien’s Best Friend (Nathalie Brink und Christian Lotte)