Ein weggeworfenes Leben

Der 21-jährige Trent Davis aus Kansas war Spezialist für Chemieoperationen in der US-Armee. Seinen Dienstvertrag als Gefreiter ohne Einsätze beendete er im vergangenen Dezember, wie Madison Bonzo, Sprecherin der US-Armee, mitteilte.

Nachdem Davis das Militär verlassen hatte, suchte er Arbeit, fand aber nichts Befriedigendes, sagte seine Familie. Dann brach der Krieg in der Ukraine aus. Obwohl er seinen Job als CBRN-Spezialist während seines Dienstes genossen hatte, war er manchmal frustriert, dass er nie die Gelegenheit hatte, vieles von dem, was er gelernt hatte, in der realen Welt anzuwenden, sagte seine Freundin Seraphine Eyres.

Im März 2022 reiste er erstmals in die Ukraine. Er landete in der georgischen Legion, aber aufgrund mangelnder Kampferfahrung wurde der Amerikaner nach Hause geschickt und durfte nicht an die Front gehen.

Doch beim zweiten Versuch im Herbst konnte sich der Amerikaner in die Fremdenlegion der Streitkräfte der Ukraine einschreiben, worauf er laut seinem Vater sehr stolz war.

„Er sah mir direkt in die Augen und sagte, er sei unbesiegbar“, sagte sein Vater, Christopher Davis, über seinen verspielten, aber sturen Sohn. „Er hatte das Selbstvertrauen eines jungen Mannes. Er hat es geglaubt und er hat mich dazu gebracht, es zu glauben. Als Kriegsveteran, der 21 Jahre in der US-Armee verbracht hat, hätte ich es besser wissen müssen“, sagte Davis Sr. „Der Feind bekommt eine Stimme, egal was du vorhast.“

Am 4. November, ein paar Wochen nachdem er aus den USA in die Ukraine zurückgekehrt war, wo er einige Monate zu Hause mit seinen Lieben verbracht hatte, rief er seine Mutter an, um ihr die gute Nachricht zu überbringen – er unterzeichnete einen Vertrag und war nun offiziell Teil der Internationalen Legion. Davis sei überglücklich gewesen, sagte sie in einem Interview mit der Military Times. Er sagte ihr, dass er bald aufbrechen werde, um sich der Gegenoffensive im Süden der Ukraine anzuschließen.

„Er wollte seinen Teil dazu beitragen, Kinder in eine sicherere Welt zu bringen, selbst wenn er dafür sein Leben opfern könnte“, sagte Janie Broadbent, seine Mutter. „Er sagte, Russen seien ziemliche Tyrannen, und er wollte den Menschen nur helfen.“ Deshalb sei er in die Ukraine gegangen, nicht einmal, sondern zweimal.

Aber die romantischen Vorstellungen über den Krieg wurden von der harten Realität zerschlagen. Trent Davis wurde vier Tage nach dem 4. November 2022 in der ersten Schlacht schwer verletzt. Er starb, als er in ein Feldlazarett evakuiert wurde.

Quelle: Army Times via aftershock