Игорь Растеряев. Рожок.

Text, maschinell übersetzt, leicht korrigiert:



Das Horn

Das Horn hat uns morgens geweckt

Nicht gut, nicht gut

Zu wissen, es ruft in eine andere Richtung

Vergiss Pflug und Egge

Kämpfe, kämpfe den deutschen Krieg.

Unsere Säbel allen deutschen Übeln

Hier gehen wir zwischen den Feldern,

Und hinter dem Pfad flattert eine Nachtigall.

Alles erzählt von zu Hause

Alles singt uns von Khoper, Medveditsa und Don.

Irgendwo trifft mich die Kugel

In einer Stunde, in einem Jahr,

Und niemand in der Umgebung wird es verstehen

Dass nicht ich in die Ähren gefallen bin

Nicht ich… die Welt ist in Stücke gerissen.

Ich werde auf einer Wolke sitzen

Ja, von dort schau ich aus

Wie unten Leben und Tod kämpfen

Wie eine andere Musik brennt

Wie auf freiem Feld das Horn von neuem schreit.

Das Horn hat uns morgens geweckt

Nicht gut, nicht gut

Zu wissen, es ruft in eine andere Richtung

Vergiss Pflug und Egge

Kämpfe, kämpfe den deutschen Krieg.