Übersterblichkeit beschäftigt uns.

Mir scheint es fast wichtiger, über Sterblichkeit mehr philosophisch nachzudenken. Unsere Zeit des radikalen neoliberalen Individualismus, der Neubelebung des Religiösen und der hybriden Kriege (einschließlich Eugenik?) gibt dazu reichlich Anlass.

Doch jetzt und hier soll es um Statistik und Sterblichkeit gehen, allenfalls noch um ein wenig Medizinsoziologie.

Mich interessiert primär Deutschland, und also stütze ich mich auf die Daten des Bundesamtes für Statistik. Wöchentlich wird über die Sterbefallzahlen berichtet und erscheint eine vorläufige Sonderauswertung mit den „Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten, Altersgruppen, Geschlecht und Bundesländern für Deutschland 2016 – 2022“.

Die vorläufigen Daten (ab 1. Januar 2022) werden laufend präzisiert und haben etwa sechs Wochen nach erstmaliger Nennung einen so hohen Genauigkeitsgrad, dass sie sich nur noch wenig ändern..

Die endgültigen Daten zu Sterbefallzahlen sind in der gleichen Form für die Berichtsjahre 2000 bis 2015 ebenfalls verfügbar.

Die oben bereits verlinkte Seite „Sterbefallzahlen“ enthält außerdem Links auf die offiziellen Zahlen von 16 europäischen Ländern, sowie auf die Seiten von Euromomo und Eurostat. Insbesondere Euromomo unterliegt nach meinem Verständnis mehreren Einschränkungen der Repräsentativität der Daten (besonders Deutschland betreffend), weshalb ich (zumal ich mich auf Deutschland beschränken will) auf diese Auswertungen verzichte.

In meine Betrachtung der Sterbedynamik werden weitere statistischen Quellen eingehen (u. a. Bevölkerungsentwicklung, Impfstatistik, Todesursachenstatistik, Geburtenstatistik), wobei exakte Vergleichbarkeit der Daten oft nicht gegeben ist und ich mit Annäherungen hantieren muss.

Mein Hauptinteresse richtet sich auf die Jahre 2020 (Coronajahr ohne Impfung) und 2021 und 2022 (Coronajahre mit Impfung).

Mit welchen Werten sollen diese Jahre verglichen werden? Wie werden die Basiswerte eines Vergleichs ermittelt? Es bietet sich an, den Mittelwert mehrerer Vorjahre zu bilden. Das deutsche Statistikamt nimmt den Mittelwert der Jahre 2016-2019 und berücksichtigt zudem Minima und Maxima. Aber warum diese Jahre und warum vier? Könnten nicht drei oder fünf Jahre ausgewählt werden? Oder gleich 20, wie es der Youtuber Alexander Raue macht bei seiner „Entdeckung“ einer Übersterblichkeit von 25%?

Wie verschiedene Basisjahre und damit Mittelwerte den Ausgangspunkt aller weiteren Berechnungen und damit letztlich die Ergebnisse beeinflussen können, veranschaulicht dies folgende Tabelle. Sie zeigt die Sterbezahlen der Jahre 2012 bis 2019 und aus ihnen errechnete Mittelwerte unterschiedlicher Jahresgruppen.

Jahr Gestorbene Mittelwert M. der Jahre 2019 936772 2018 952295 2017 929351 939473 17-19 2016 906309 931182 16-19 2015 925200 929985 15-19 2014 868356 919714 14-19 2013 893825 916015 13-19 2012 869582 910211 12-19

Je mehr weiter zurückliegende Jahre in die Mittelwertrechnung einbezogen werden, umso niedriger sind diese und, als Basiswert genommen, umso höher wird eine potentielle Übersterblichkeit der Jahre 2020 bis 2022 erscheinen. Das leistet Fehldeutungen Vorschub, denn je weiter die Jahre zurückliegen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Zahlen durch dritte, unbekannte Faktoren bedingt sind.

Es ist deshalb wünschenswert, die Vergleichsbasis möglichst zeitnah an den zu vergleichenden Zeiträumen zu halten. Zugleich verbietet es sich, einfach das Jahr 2019 zum alleinigen Vergleichsjahr zu erheben, weil damit Zufälle genau dieses einen Jahres übergewichtig würden. Aus all diesen Überlegungen heraus habe ich mich entschieden, den Mittelwert der drei Jahre 2017 bis 2019 als Basiswert allen folgenden Vergleichen zugrunde zu legen.

In den nächsten Postings werde ich mich notwendigen Korrekturfaktoren zuwenden sowie der wenig beachteten Frage, welche Zeitperioden der bzw. des Jahre(s) betrachtet werden sollen.