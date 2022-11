Zeitreise: Kurzbesuch bei den Eltern

Kürzlich erinnerte ich mich, dass die große Zäsur meines Lebens – der Untergang der DDR und des Realsozialismus – schon drei Jahrzehnte zurückliegt. Das ist eine Zeitspanne, die man schon als historische bezeichnen darf. Der große Knall vor 33 Jahren und seitdem ist, gefühlt, nix passiert.

Welche Überfülle historischer Ereignisse haben dagegen meine Eltern in ihren besten Jahren erlebt. Geboren 1906 und 1907 lag ihre Kindheit in der Kriegs- und Nachkriegszeit. 1923, während der Hyperinflation, waren sie jugendlich. Wenige ruhige Jahre, um einen Beruf zu lernen und eine „Existenz“ zu gründen. 1933, sie waren 26!, beginnt der Faschismus. Mit 32, 33 gehen sie in den Krieg. sechs lange Jahre. Völliger Zusammenbruch. Völliger Neuanfang. Zum dritten Mal völlig neue Zeit. Das jüngste Kind ist vier. Mutter ist jetzt 40 und hat noch sieben Jahre zu leben.

In meinen letzten dreißig Jahren, wie ich salopp sagte, ereignete sich nichts. In den dreißig Jahren meiner Eltern schlug die Weltgeschichte unbarmherzig wie mit Hämmern auf sie ein. Und welche begrenzten persönlichen Mittel waren ihnen gegeben, um damit menschlich fertig zu werden!

Ich denke ganz neu mit einem großen, großen Mitgefühl an meine Eltern. Und mit großer, neu erwachter Hochachtung; obwohl ich sie weiterhin nicht idealisiere.

Ich denke und schreibe „Eltern“. Doch was ich über sie sage, übertrage ich auf alle meine Mitmenschen dieses deutschen Volkes. Und auf die vielen, vielen anderen Menschen; an erster Stelle die Russen, wir sagten damals „Sowjetmenschen“, von denen ich zahlreiche Schicksale kennengelernt habe. Und natürlich sind mir diejenigen bewusst, die alle in den Konzentrations- und Vernichtungslagern litten und starben.

Erinnerung tut not, Vergegenwärtigung der Vorzeit, immer als persönliche Bemühung. Dabei sollen wir uns gegenseitig anregen. Und auch Außenstehende, solche, die Ihres beitragen, sollen ihre Stimme erheben. Kultur aber und das gilt auch für „Erinnerungskultur“ wird nicht verordnet und gelenkt. Und Staatsräson kann sie schon ganz und gar nicht sein. Möge jeder sich fleißig erinnern und zugleich fein darauf achten, wenn er genötigt werden soll.

Und Streit ist dabei nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.