Sonntagmorgen in Deutschland

Ich sitze beim Frühstück, heute wieder allein. Hund und Katze, wohlversorgt, sind neben mir. Katze putzt sich, Hund beobachtet mich, weiss, dass wir bald zum Morgenspaziergang aufbrechen.

Drei Kerzen habe ich angezündet, Dadurch wirkt es wärmer, denn es sind nur 18° im Zimmer. Ich hatte noch keine Lust zu heizen.

Draußen leuchtet der sonnige, herbstliche Garten. Dies und das werde ich heute im Garten tun. In meinem Kopf bewegt sich, was ich gestern von Margarete und Jakobus Langerhorst erfahren habe. Und was ich damals, vor nun schon vielen Jahren, mit Kurt und Erna Kretschmann erlebt habe. Auch Bilder von Lychen tauchen kurz auf; ÖKOSTADTzeit. (Weit hinter mir gelassen, doch zu sagen, „verdrängte Erinnerung“ würde nicht zutreffen.)

Das Radio, Inforadio Berlin-Brandenburg, bringt Stimmen in den Raum. Das ist die einzige Zeit des Tages, in der das System mich berieseln darf. In diesen 27 Minuten, ich hab’s gezählt, werden mir vier Themen vermittelt:

– ein längerer Bericht (Sendeformat: „Weltsichten“) über eine Stadt im US-Staat Mississippi

– ein Bericht über einen US-Popstar, der jetzt mit 34 Jahren gestorben ist

– Informationen über die Klimakonferenz in Ägypten. 40.000 Menschen aus aller Welt würden dort zwei Wochen lang tagen (heftiger Würgereiz)

– schließlich wieder Angloamerikanisches – ein Bericht über irgendeine halbmisslungene britische Brexit-Freiluft-„Kunst“ausstellung für 120 Mio Pfund.

Interessant: In meinem Kopf bewegt sich mein hier stattfindendes, hier verwurzeltes Leben (ja, heimatlich). Es ist keineswegs eng oder einfältig. Was mir dagegen die Medien, als Instrumente des herrschenden Geistes, ununterbrochen ins Gehirn spülen ist westlicher (angloamerikanischer) Herrschaftsmüll.

Wenn ich es denn zulasse.