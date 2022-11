Entdeckung: Margarete und Jakobus Langerhorst

Zwei beeindruckende Gespräche:

Ich habe zum ersten Video diesen Kommentar hinterlassen:

„Mit Freude und Dankbarkeit habe ich dieses Gespräch verfolgt. Bisher wusste ich von Margarete und Jakobus Langerhorst nichts. Welch schöne Entdeckung in für mich später Zeit (ich bin 82) in der dramatischen Jetztzeit. Ich wohne in einer „janz anderen Jejend“, im Brandenburgischen. Wir hatten mit Erna und Kurt Kretschmann unsere Pioniere des naturnahen Gärtnerns und naturverbundenen Lebens. Kurt war darüber hinaus ein großer kämpferischer pazifistischer Humanist.

Mit solchen Menschen müssen sich viele viele Menschen verbinden, dann bleibt die Hoffnung nicht ohnmächtig, sondern kann uns alle tragen.“

Im Blog gibt es meine Reihe „Mehr Humus“. Sie verlangt nach weiteren Beiträgen.