Plandemie! Wer? Warum?

Drei Thesen und eine weitere

Die Plandemie war und ist eine Inszenierung.

Im Gelben hat man gerade einen Diskussionsfaden aufgemacht mit dem Titel: „Covid-19: Ein Universum von Fragen in einer Zeit des universellen Betrugs„. Das „Universum von Fragen“ wird mit nicht weniger als 144 Quellenangaben unterlegt. Sehr schön. Selbst der Blinde kann somit ertasten, dass „Corona“ eine absolute Zweckveranstaltung war. (Übrigens genauso wie die Farce vom „menschengemachten Klimawandel“.)

Die Frage, Wer der Inszenator war/ist, ist ebensoleicht zu beantworten. Es sind die Herrscher der Welt, also Diejenigen, die sowohl die ökonomische als auch die politische Gewalt innehaben. (Wahre Herrscher verfügen immer über beide Machtkomponenten.) Konkret die Zaubermeister der Plandemie waren anglo-amerikanische und chinesische Herrscher in Konkurrenz-Koordination. Alle Herrscher von Gewicht in der Welt schlossen sich (in mehr oder weniger eigenem Interesse) diesen entscheidenden Akteuren an. Die Russen taten es möglicherweise „von der Seitenlinie“ und auf eigene Rechnung.

Auch das „Warum?“ wird offen kommuniziert. Die Antwort hat mehrere Seiten. Der Kapitalismus ist in einer Krise, die darin besteht, dass seine bisherige Entwicklungslogik – grenzenloses Wachstum bei privater Aneignung – an die Grenzen der bekannten Welt stößt. Unter der Bedingung, dass die Herrschaft des Privaten um jeden Preis aufrechterhalten wird, werden zwei sich ergänzende Auswege beschritten: A) – Physische Reduktion – der Produktion, der Konsumtion, der Menschheit, des Lebendigen, des Schöpferischen. B) – Ausdehnung der physischen Welt/Überschreiten ihrer bisherigen Begrenzungen. Wichtigste Form bzw. Komponente dessen scheint der Transhumanismus zu sein.

***

Für den Menschen des (poetischen) Aufklärungsideals der großen europäischen Kunst und Kultur ist in den eingeleiteten Zwangsabläufen kein Platz vorgesehen. Ich bekenne mich zu dem (fast törichten) Optimismus, dass er sich, wie bisher immer, seinen Platz irgendwie nehmen wird.