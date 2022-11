Valdai-Club 2022: „Die Welt nach der Hegemonie: Gerechtigkeit und Sicherheit für alle“ 

Die Rede von Wladimir Putin beim Valdai-Club am 27.10.2022 ist eine grundsätzliche Erklärung zur Lage der Menschheit und zur Rolle Russlands im gegenwärtigen Epochenumbruch.

Die Rede wird von den Systemmedien weitgehend ignoriert, ist aber komplett in deutscher Übersetzung verfügbar, sowohl als Video, als auch in Textform. Demokraten sollten sich daran erinnern, dass persönliche politische Bildung niemandem geschenkt wird und dass sie im Zweifel eine Holschuld ist.

Im folgenden zitiere ich ausgewählte, maschinell übersetzte Abschnitte. Zur schnelleren Orientierung habe ich Zwischenüberschriften mit Sachbegriffen eingefügt.

regelbasierte Ordnung

„Offenbar wird nur versucht, eine Regel zu genehmigen, damit die Machthaber – jetzt reden sie von Macht, ich rede von globaler Macht – die Möglichkeit haben, überhaupt ohne Regeln zu leben und alles dürfen, alles würde davonkommen , was auch immer sie tun.“

Eskalationsschritte des sog. Westens

„Der sogenannte Westen – bedingt natürlich gibt es dort keine Einheit – ist klar, dass dies ein sehr komplexes Konglomerat ist, sagen wir jedoch, dass dieser Westen in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Jahren und Monaten eine Reihe von Eskalationsschritten unternommen hat. Sie spielen eigentlich immer auf die Spitze, auch hier gibt es nichts Neues. Dies ist die Anstiftung zum Krieg in der Ukraine, dies sind Provokationen rund um Taiwan, die Destabilisierung der weltweiten Lebensmittel- und Energiemärkte. Letzteres geschah natürlich nicht absichtlich, daran gibt es keinen Zweifel, sondern aufgrund einer Reihe systematischer Fehler genau jener westlichen Behörden, die ich bereits erwähnt habe. Und wie wir jetzt sehen, kommt noch die Zerstörung paneuropäischer Gaspipelines hinzu„.

Weltmacht Westen

„Die Macht über die Welt ist genau das, was der sogenannte Westen in seinem Spiel aufs Spiel gesetzt hat. Aber dieses Spiel ist sicherlich gefährlich, blutig und, ich würde sagen, schmutzig. Es leugnet die Souveränität von Ländern und Völkern, ihre Identität und Einzigartigkeit, stellt die Interessen anderer Staaten in nichts. Jedenfalls, wenn nicht direkt von Leugnung die Rede ist, aber in der Praxis genau das praktiziert wird. Niemand, außer denen, die genau diese Regeln formulieren, die ich erwähnt habe, hat das Recht auf originelle Entwicklung: Alle anderen müssen an genau diese Regeln „gekämmt“ werden.“

Die Menschheit hat zwei Möglichkeiten

„Die Menschheit hat jetzt tatsächlich zwei Möglichkeiten: entweder weiterhin eine Last von Problemen anzusammeln, die uns alle unweigerlich zermalmen wird, oder gemeinsam zu versuchen, Lösungen zu finden, wenn auch unvollkommen, aber funktionierend, die in der Lage sind, unsere Welt stabiler und sicherer zu machen.“

Umweltprobleme, Artenvielfalt

„Die heutigen Ereignisse haben die Umweltprobleme überschattet – seltsamerweise, aber damit möchte ich beginnen. Der Klimawandel steht nicht mehr ganz oben auf der Agenda. Aber diese grundlegenden Herausforderungen sind nicht verschwunden, sie sind nicht verschwunden, sie wachsen nur.

Eine der gefährlichsten Folgen der Verletzung des ökologischen Gleichgewichts ist die Verringerung der Artenvielfalt in der Natur. Und jetzt komme ich zum Hauptthema, zu dem wir uns alle versammelt haben: Ist eine andere Vielfalt weniger wichtig – kulturell, sozial, politisch, zivilisatorisch?“

Der Westen beansprucht Wertedominanz

„Es ist kein Zufall, dass der Westen behauptet, dass seine Kultur und sein Weltbild universell sein sollten. Wenn dies nicht direkt gesagt wird – obwohl sie auch oft direkt gesagt werden -, aber wenn sie nicht direkt gesagt werden, dann verhalten sie sich so und bestehen darauf, tatsächlich in der Realität, mit ihrer Politik. Sie beharren, dass ihre Werte von allen anderen Teilnehmern der internationalen Kommunikation bedingungslos akzeptiert werden.“

Solschenizyn

„Bereits 1978 stellte er fest, dass der Westen von einer „andauernden Blindheit der Überlegenheit“ geprägt sei – und dies gebe es immer noch –, die „die Vorstellung stützt, dass sich alle weiten Gebiete auf unserem Planeten zu den heutigen westlichen Systemen entwickeln und entwickeln sollten.“. 1978 – Nichts hat sich verändert.“

„gefährlicher Zustand“

„Das Vertrauen in die eigene Unfehlbarkeit ist ein sehr gefährlicher Zustand: Es ist nur einen Schritt von dem Wunsch der „Unfehlbaren“ selbst entfernt, diejenigen, die sie nicht mögen, einfach zu zerstören. Wie sie sagen, „stornieren“ – denken wir zumindest über die Bedeutung dieses Wortes nach.“

„Aufhebungskultur“, „Stornokultur“

„Einst waren die Nazis so weit, Bücher zu verbrennen, und jetzt sind den westlichen „Wächtern des Liberalismus und des Fortschritts“ Dostojewski und Tschaikowsky zum Opfer gefallen. Die sogenannte Aufhebungskultur, aber eigentlich – darüber haben wir schon oft gesprochen – die wirkliche Aufhebung der Kultur mäht alles Lebendige und Schaffende nieder, lässt in keinem der Bereiche freie Gedanken entstehen: auch nicht in Wirtschaft, Politik, Kultur.“

Globalisierung

„Auf der Vereinigung, auf dem finanziellen und technologischen Monopolismus, auf der Beseitigung aller und aller Arten von Unterschieden wurde auch das westliche Modell der Globalisierung aufgebaut, das seinem Wesen nach neokolonial ist. Die Aufgabe war klar – die bedingungslose Dominanz des Westens in der Weltwirtschaft und -politik zu stärken und dafür die natürlichen und finanziellen Ressourcen, die intellektuellen, menschlichen und wirtschaftlichen Fähigkeiten des gesamten Planeten in seinen Dienst zu stellen, um dies zu tun Soße der sogenannten neuen globalen Interdependenz.“

Russischer Philosoph Alexander A. Sinowjew

„Noch vor mehr als 20 Jahren sagte er, dass für das Überleben der westlichen Zivilisation auf dem von ihr erreichten Niveau „der gesamte Planet als Existenzumgebung notwendig ist, alle Ressourcen der Menschheit notwendig sind“. Das behaupten sie, und genau das ist es.“

Der Westen substituiert Werte und Begriffe nach Belieben

„Oder ein weiteres Beispiel für die Substitution von Begriffen und Bedeutungen. Westliche Ideologen und Politiker sagen und wiederholen es seit vielen Jahren der ganzen Welt: Es gibt keine Alternative zur Demokratie. Sie sprachen zwar vom westlichen, sogenannten liberalen Demokratiemodell. Alle anderen Möglichkeiten und Formen der Demokratie werden verächtlich und – das möchte ich betonen – arrogant abgelehnt. Diese Art hat sich längst entwickelt, seit der Kolonialzeit: Jeder gilt als Mensch zweiter Klasse, nur der Westen selbst ist außergewöhnlich, „exzeptionell“. Und so geht es über Jahrhunderte bis heute weiter.“

Der „zivilisierte“ Westen scheut vor nichts zurück – Mord

„Sie nahmen Soleimani und töteten einen iranischen General. Es war möglich, Soleimani nach Belieben zu behandeln, aber dies ist ein Beamter eines anderen Staates! Sie töteten auf dem Territorium eines Drittstaates und sagten: Ja, wir haben getötet. Was ist das? Wo leben wir?“

Friedliche Interaktion der Weltreligionen in Russland

„Seit tausend Jahren haben wir in Russland eine einzigartige Kultur der Interaktion zwischen allen Weltreligionen entwickelt. Es muss nichts gestrichen werden: weder christliche noch islamische noch jüdische Werte. Wir haben andere Weltreligionen. Wir müssen nur respektvoll miteinander umgehen. In einigen Regionen des Landes – das weiß ich aus eigener Erfahrung – gehen die Menschen gemeinsam spazieren, feiern christliche, islamische, buddhistische und jüdische Feiertage, und das mit Freude, gratulieren sich gegenseitig und freuen sich füreinander.“

Echte Demokratie in einer multipolaren Welt

„Ich bin davon überzeugt, dass echte Demokratie in einer multipolaren Welt zuallererst die Möglichkeit für jede Nation – das möchte ich betonen – für jede Gesellschaft, jede Zivilisation voraussetzt, ihren eigenen Weg, ihr eigenes gesellschaftspolitisches System zu wählen. Wenn die Vereinigten Staaten und die EU-Länder ein solches Recht haben, dann haben sicherlich die Länder Asiens, die islamischen Staaten, die Monarchien des Persischen Golfs und die Staaten anderer Kontinente ein solches Recht. Natürlich hat auch unser Land Russland sie, und niemand wird unserem Volk jemals vorschreiben können, welche Art von Gesellschaft und auf welchen Prinzipien wir aufbauen sollen.“

Dialog der Zivilisationen

„Die Entwicklung sollte gerade im Dialog der Zivilisationen erfolgen, basierend auf spirituellen und moralischen Werten. Ja, verschiedene Zivilisationen haben ein unterschiedliches Verständnis von einem Menschen, seinem Wesen – es ist oft nur an der Oberfläche unterschiedlich, aber jeder erkennt die höchste Würde und spirituelle Essenz eines Menschen an. Und es ist enorm wichtig, ein gemeinsames, gemeinsames Fundament zu haben, auf dem wir sicherlich unsere Zukunft aufbauen können und müssen.“

traditionelle Werte

„Traditionelle Werte sind keine festen Postulate, an die sich alle halten müssen. Natürlich nicht. Ihr Unterschied zu den sogenannten neoliberalen Werten besteht darin, dass sie jeweils einzigartig sind, weil sie der Tradition einer bestimmten Gesellschaft, ihrer Kultur und historischen Erfahrung folgen. Daher können traditionelle Werte niemandem aufgezwungen werden – sie müssen einfach respektiert und sorgfältig mit dem behandelt werden, was jede Nation seit Jahrhunderten gewählt hat.“

Auch der Westen hat das Recht, dass seine kulturelle Besonderheit geachtet wird.

„Die Achtung der Besonderheiten von Völkern und Zivilisationen liegt im Interesse aller. Das liegt übrigens auch im Interesse des sogenannten Westens. Sie verliert ihre Dominanz und wird schnell zu einer Minderheit auf der Weltbühne. Und natürlich muss das Recht dieser westlichen Minderheit auf eine eigene kulturelle Identität, natürlich, das möchte ich betonen, gewährleistet sein, sie muss natürlich respektvoll behandelt werden, aber ich betone, auf Augenhöhe mit den Rechten aller anderen.“

Gendern?

„Wenn westliche Eliten denken, dass sie in die Köpfe ihrer Leute, ihrer Gesellschaften, meiner Meinung nach seltsame, neumodische Trends wie Dutzende von Geschlechtern und Gay-Pride-Paraden einspeisen können, dann sei es so. Lass sie machen was sie wollen! Aber was sie sicherlich nicht tun dürfen, ist, von anderen zu fordern, in die gleiche Richtung zu gehen.“

Auch Europa braucht Multipolarität

„Ich möchte hinzufügen, dass die Multipolarität eine echte und tatsächlich die einzige Chance für dasselbe Europa ist, seine politische und wirtschaftliche Subjektivität wiederherzustellen. Um ehrlich zu sein, verstehen wir alle, und sie sprechen im selben Europa direkt darüber: Heute ist diese Rechtspersönlichkeit Europas – um es milde auszudrücken, um niemanden zu beleidigen – sehr begrenzt.“

Russland ist kein Feind des Westens

„Russland, das eine unabhängige, ursprüngliche Zivilisation ist, hat sich nie als Feind des Westens betrachtet und betrachtet es auch nicht. Americanophobia, Anglophobia, Francophobia, Germanophobia – das sind die gleichen Formen von Rassismus wie Russophobie und Antisemitismus – jedoch wie alle Manifestationen von Fremdenfeindlichkeit.“

Es gibt mindestens zwei Westen

„Sie müssen nur klar verstehen, dass es, wie ich bereits sagte, zwei Westen gibt – mindestens zwei und vielleicht mehr, aber mindestens zwei: den Westen der traditionellen, hauptsächlich christlichen Werte, Freiheit, Patriotismus, die reichste Kultur, jetzt Auch islamische Werte – ein bedeutender Teil der Bevölkerung vieler westlicher Länder bekennt sich zum Islam. Dieser Westen ist uns in gewisser Weise nahe, wir haben viele Gemeinsamkeiten, sogar alte Wurzeln. Aber es gibt einen anderen Westen – aggressiv, kosmopolitisch, neokolonial, der als Werkzeug der neoliberalen Eliten fungiert. Gerade mit dem Diktat dieses Westens wird sich Russland natürlich niemals abfinden.“

Der Westen hat Terrorismus in Russland unterstützt und genährt

„Ich werde mich immer an das erinnern, was ich im Jahr 2000 nach meiner Wahl zum Präsidenten erlebt habe – daran erinnern, welchen Preis wir für die Zerstörung des Terroristennests im Nordkaukasus bezahlt haben, was der Westen damals praktisch offen unterstützt hat. Alle Erwachsenen hier, die meisten von Ihnen in diesem Saal, verstehen, wovon ich spreche. Wir wissen, dass es in der Praxis so war: finanzielle, politische, informationelle Unterstützung. Wir alle haben es erlebt.“

Russlands Bereitschaft zur Zusammenarbeit wurde zurückgewiesen.

„Wir haben versucht, Beziehungen zu den führenden Ländern des Westens und zur NATO aufzubauen. Die Botschaft war die gleiche: Lasst uns aufhören, Feinde zu sein, lasst uns zusammenleben, lasst uns einen Dialog führen, Vertrauen aufbauen und damit Frieden. Wir waren absolut aufrichtig, das möchte ich betonen, wir haben die Komplexität einer solchen Annäherung klar verstanden, aber wir haben uns dafür entschieden.

Und was haben wir dafür bekommen? Kurz gesagt, wir haben in allen wichtigen Bereichen einer möglichen Zusammenarbeit ein „Nein“ erhalten. Auf uns lastet immer größerer Druck und es entstehen Spannungsherde an unseren Grenzen. Und wozu dient dieser Druck, wenn ich fragen darf? Also was? Es ist so einfach zu trainieren, nicht wahr? Natürlich nicht. Ziel ist es, Russland angreifbarer zu machen. Ziel ist es, Russland zu einem Instrument zur Erreichung seiner eigenen geopolitischen Ziele zu machen.“

Russland erstrebt keine Dominanz

„Russland fordert die Eliten des Westens nicht heraus – Russland verteidigt einfach sein Recht auf Existenz und freie Entwicklung. Gleichzeitig werden wir selbst nicht zu einer Art neuem Hegemon. Russland schlägt nicht vor, Unipolarität durch Bipolarität, Tripolarität usw., die Dominanz des Westens durch die Dominanz des Ostens, Nordens oder Südens zu ersetzen. Dies würde unweigerlich in eine neue Sackgasse führen.“

