Haben die Schwurbler und Covidioten immer noch nicht genug?

In einer Zeit, in der hygienebewusste Menschen, echte Solidarisierer, alles verzeihen und alles vergeben wollen (was sie Anderen angetan haben – hier geht es zum Text der großmütigen Frau Oster),

geben sich die Ungeimpften und Gefährder unversöhnlich und sind unerbittlich nachtragend.

Die Schlimmsten von ihnen vergreifen sich sogar an unseren geliebten Omas, die wir so aufopferungsvoll geschützt haben….

„Nicht anfassen Oma, das macht krank.“

… und stören sogar den wohlverdienten dauerhaften Frieden, den Oma endlich gefunden hat.