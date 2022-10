In Deutschlands Nationaler Krise Patriot sein?

In einer Zeit, in der Aktionen die Öffentlichkeit beschäftigen, die man als „mKkaK“ („missbrauchte Kinder kleben an Kunstwerken“ ) bezeichnen könnte, scheint die Frage nach Patriotismus obsolet zu sein.

Der Auftritt (Hier ist der jüngste zu besichtigen: https://orf.at/stories/3289770/) läuft mit der Präzision eines RAF-Anschlags, wird als spektakuläre Show live dokumentiert, wird von der emphatischen Deklamation hehrer Parolen gekrönt…. Die halbkindlichen, halbjugendlichen Aktivisten konfrontieren mit einer Aktion aggressiver „politischer Schönheit“. Was da abläuft ist bunt, es funktioniert, hat die Leichtigkeit des Gelingens – wie gutgemachte Pornografie. Die Präsens soll überwältigen. Keiner soll ihr ausweichen können. Dafür sogen dann die Medien und diverse andere Machtinstitutionen.

Präsentiert und als zukunftssicher herrschend gesetzt („generation for future“ versus „Alte weiße Männer“ und „Oma-Umweltsau“) wird der Geisteszustand des Smartphones. Der ist viereckig, wird mit dem Finger gewischt und ist auf tägliche Akkuladung angewiesen.

Mit TamTam Tabus errichten. Die Methode ist und bleibt bewährt. Hier erläutert Daniela Dahn ein klassisches Beispiel – den Sinneswandel der DDR-Bürger zwischen November/Dezember 1989 und März 1990. Von der Mehrheitsmeinung, den Sozialismus zu reformieren zur Wahlentscheidung drei Monate später, das BRD-System ohne jede Einschränkung zu übernehmen.

Es gilt damals wie heute: Die Aufreger des Tages machen den klaren Blick auf die Grundtatsachen des Lebens nicht überflüssig. Im Gegenteil!

Ewige Grundbedingung des menschlichen Lebens ist die biologische Unversehrtheit des Individuums. Das kann kein Gesetz verändern, dass jährlich einen „Geschlechterwechsel“ anerkennen will.

Eine Konstante des menschlichen Lebens ist das Heranwachsen der Folgegeneration im Familienverband.

Eine Konstante des Lebens der modernen Menschen, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat und auch heute eine lebendige Form ist, ist das Zusammenleben im nationalen Zusammenhang.

Die reaktionärsten Elemente des Monopol- bzw. Finanzkapitals diktieren heute offen und auch mit terroristischen Methoden den Angriff auf die Menschen,

auf die körperliche Unversehrtheit des Individuums,

auf seine sichere Entwicklung in familiären und nationalen Zusammenhängen.

Patriot sein, heißt den nationalen Rahmen mitzutragen und zu verteidigen, der das Zusammenleben der Angehörigen eines Volkes und darüber hinaus aller Staatsbürger fördert.

Jede Nation hat ihre Geschichte. Patrioten verhalten sich kritisch zu ihrer Nation, für die sie sich einsetzen. Deutsche Patrioten lieben die deutsche Nation. Sie haben nur diese eine.