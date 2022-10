Deutschland in der nationalen Krise

Wir schreiben den Oktober 2022, und Deutschlands Krise, die in die Weltkrise eingebettet ist und die lange geschwelt hat, ist in eine akute Phase eingetreten.

Die Krise erfasst die entscheidenden Lebensbereiche Politik, Ökonomie und Ideologie/gesellschaftliches Bewusstsein und prägt sich in zahllosen Details aus.

Mit der sog. Energiewende und der Reduzierung preiswerter Energie- und Rohstoffeinfuhren aus Russland sowie Produktions- und Kapitalverlagerungen ins Ausland beendet Deutschland sein Modell der Exportüberschusswirtschaft und gefährdet seine industrielle Basis.

Politisch fesselt sich Deutschland an die USA, die globale Macht im Niedergang und trägt aktiv das jede nationale Souveränität aushebelnde NATO-System der weltweiten Aggressivität. Die innere politische Lage der BRD ist durch eine autoritäre („alternativlose“) Formaldemokratie charakterisiert; in Wahrheit eine durch das Parteiensystem oberflächlich kaschierte Herrschaft deutscher und nichtdeutscher Oligarchen.

Die herrschende Ideologie in Deutschland ist der neoliberale Menschenrechtsglobalismus in der aktuellen Ausprägung des angloamerikanischen „Great Reset“, komplettiert mit pathologischem Russenhass. Diese Ideologie hat sich weitgehend an die Stelle eines Bewusstseins der Gesellschaft gesetzt.

Die Krisenprozesse, die Deutschlands Nationale Frage neu stellen, entwickeln sich heute mit großer Dynamik und in enormer Komplexität. Sie sollten stärker reflektiert werden. Dabei halte ich es für wünschenswert und erforderlich neben der Betrachtung tagesaktueller Faktoren auch Überlegungen zu geschichtlichen Besonderheiten der Nationalen Frage in Deutschland einzubeziehen.