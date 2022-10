Erleuchtung eines Regierenden!

„Der Konflikt in der Ukraine sollte nicht zu einer wirtschaftlichen Dominanz der USA und einer Schwächung der EU führen. Wir können nicht akzeptieren, dass unser amerikanischer Partner sein LNG für das Vierfache dessen verkauft, was er an seine Produzenten verkauft.“

… sagte der französische Finanzminister, hätte auch Habeck sagen können, gefunden bei KONT.

