Wiederholt sich Geschichte?

A) 1938/39 befand sich die Sowjetunion in militärischen Auseinandersetzungen mit Japan. Die Schlacht am Chalchin Gol im Mai 1939 endete mit einem sowjetischen Sieg. Shukow zeichnete sich aus. Japan verlor die Lust an Eroberungen im Norden.

B) 1939/40 befand sich die Sowjetunion in militärischen Auseinandersetzungen mit Finnland, im sog. Winterkrieg. Die SU erzielte einen territorialen Erfolg aber die sowjetischen Verluste waren enorm, der Ruf der Roten Armee wurde erheblich beschädigt. Vielleicht bestärkte das den Entschluss Hitlers zum (Blitz-)Krieg, vielleicht führte das zu den enormen „Blitz“-Verlusten 1941 der Roten Armee, vielleicht führte das zur strategischen Unterschätzung der SU, vielleicht begünstigte das letztlich den Untergang des Hitler-Faschismus. (Viermal „vielleicht“ ist Absicht.)

C) Die Sowjetunion trat sozusagen „mit knapper Not ausreichend vorbereitet“ in den Großen Krieg ein und führte ihn bekanntlich bis zur bedingungslosen Kapitulation des Feindes.

Und heute?

A) Seit 2015 greift Russland mit begrenzten militärischen Kräften in Syrien ein. Die Lage in Syrien hat sich stabilisiert, und Russland hat mit relativ geringem militärischen Aufwand seine strategische Situation im Nahen und Mittleren Osten sowie im Mittelmeerraum deutlich verbessert.

B) Seit 223 Tagen führt Russland eine militärische Spezialoperation in der Ukraine durch. Auch wenn diese Kämpfe durch den Winter anhalten werden, ist diese Aktion kaum als „Winterkrieg“ zu bezeichnen. Es könnte aber sein, dass diese Spezialoperation (von deren letztlichem Erfolg ich ausgehe) Einiges an Reformbedarf in der russischen Armee und Gesellschaft aufdeckt.

C) Ob es in unserer Zeit zu einem offenen Großen Krieg kommt, ist nicht klar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. Dass ein großer Krieg seit langem in hybrider Form geführt wird, gilt ja Vielen als sicher.