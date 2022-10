Eine weitere militärische Einzelheit

Klar ist, bei aller Bedeutung, dass Krasny Liman nicht den NATO-Russland-Krieg in der Ukraine entscheidet. Fraglos geht es aber um viel. Um so viel, dass Vergleiche (sicherlich hinkende) mit Stalingrad gezogen wurden und vom „Krasnoliman-Epos“ die Rede ist.

A. Khodakovsky gibt heute diese inoffizielle Einschätzung (maschinell übersetzt):

„Unabhängig davon, wie das Krasnoliman-Epos endet, können sich die Jungs nicht einmal ganz vorstellen, was sie getan haben. Die Ukraine brauchte ein Tempo, es war notwendig, den Moment nach der Charkow-Offensive zu nutzen und uns in alle Richtungen unter Druck zu setzen. Sie waren voller Mut, sie hatten eine Ressource, ziemlich realistische Pläne, schließlich eine Initiative … Sie wollten in Richtung Mariupol angreifen, wofür sie Kräfte und Mittel in der Nähe von Ugledar transferierten, aber sie stießen auf Widerstand in Krasny Liman und stecken.

Um unsere Jungs zu brechen, mussten sie Pläne stornieren und Ressourcen aus anderen Richtungen nehmen, aber das Tempo war bereits verloren, der Schock des Rückzugs war bereits vorbei, die Mobilisierung begann. Wenn der Faktor Krasny Liman nicht gewesen wäre, erwarteten uns neben dem Fiasko in Kharkov noch viele weitere Probleme … Unser Bataillon, das die Situation einschätzte, bereitete sich bereits auf Kämpfe in der Einkreisung vor, für die es begann, Positionen an der Rückzugslinie zu bilden. Wir bezweifelten, dass der Feind uns passieren würde – die Geländebedingungen halfen uns -, aber rechts und links konnte er die Verteidigung durchbrechen und in unseren Rücken eindringen. Chaotischer Rückzug, ins Chaos geraten und sich verlaufen ist keine Option. Wir müssen also eine Rundumverteidigung aufnehmen – so haben wir uns entschieden. Aber jemand hatte den Mut, Widerstand zu leisten und zu kämpfen, und die Prozesse gingen nicht zugunsten der Ukraine aus.“ (Quelle)