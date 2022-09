So sieht es in einem Land aus, in dem „der Russe“ sich streng ans Völkerrecht hält und seit langem keine militärischen Mittel mehr einsetzt.

„War-torn Syria struggles while US continues to plunder resources“

„Das vom Krieg zerrissene Syrien kämpft, während die USA weiterhin Ressourcen plündern“

Täglich 66.000 Barrel Öl rauben die USA aus Syrien. Das sind etwa 83% der Tagesproduktion. Gefunden über Bachheimer.