rt.com (englischsprachig) berichtet von den Reaktionen westlicher Politiker, darunter auch des deutschen Bundeskanzlers, auf die kommenden Referenden.

Deutlich sind einige Kommentare im Anschluss an den Bericht (in maschineller Übersetzung):

„Die traurige Wahrheit ist, dass die Deutschen und Russland auf einen direkten Konflikt zusteuern. Der durchschnittliche liberale Deutsche weiß es nicht. Er denkt, weil er LGBT ist, ist er etwas Besonderes und nichts Schlimmes wird passieren. Die Europäische Union ist nicht auf das vorbereitet, was sie kocht, tatsächlich glauben sie, dass Russland jetzt zerstört wird, sie denken, dass sie unantastbar sind, weil sie der Regenbogengöttin dienen. Traurig.“

„Ich kann mich nicht erinnern, dass Kosovo sich überhaupt die Mühe gemacht hat, ein „Schein“-Referendum abzuhalten – erinnert sich irgendjemand? Etwas ist nicht vorgetäuscht, nur weil ein Beamter einer anderen Nation es so nennt.“

„Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass Russland nach Dolts‘ Meinung gefragt hat. Und was genau wird die EU dagegen tun, Russland sanktionieren? Ein Haufen Dummköpfe. Sie arbeiten besser daran, wie sie die deutsche Industrie am Laufen halten und gleichzeitig die Bevölkerung warm halten, anstatt sich in etwas einzumischen, das sie nichts angeht.“

„Der Westen ist damit einverstanden, dass die Ukraine in den letzten 8 Jahren ihr eigenes Volk bombardiert hat. und töte sie weiterhin jeden Tag. Sie sollten eine Wahl über ihre Zukunft haben. Ukraine oder Russland. DAS NENNT DEMOKRATIE.“

„Ist Taiwans Wunsch nach Unabhängigkeit auch eine „eklatante Verletzung des Völkerrechts“? Oder sind die NATO und die USA nur ein Haufen Heuchler?“

„The Bomber runs starts now.“

„Es ist gegen das Gesetz, ein Referendum abzuhalten, aber es ist völlig legal, eine Seite dazu zu drängen, sich Ihrer Sache anzuschließen, anstatt sich an eine Vereinbarung* zu halten.“

(*Gemeint sind offenbar die Minsker Vereinbarungen.)

„Der Versuch, die UdSSR wieder aufzubauen, wird nicht gut enden.“

„Deutschland und Frankreich vermitteln die inzwischen toten Minsker Abkommen, die Ukraine und ganz Europa ignorieren diese Friedensbemühungen. Jetzt werden deutsche Einwände gegen ein Referendum mit der gleichen Zurückhaltung behandelt.„

„Olaf you don’t count.“

„Referenden in einem besetzten Land ohne internationale Beobachter abzuhalten, ist ein kompletter Witz. Die Ukraine ist nicht RUSSLAND, sie wird es nie sein. Es ist ein Stunt und es ist für jeden offensichtlich. Die Referenden bedeuten nichts, und wenn Russland einen Konflikt mit der NATO will, dann mach dein Bestes. Wir würden Ihnen gerne zeigen, wie Krieg geführt wird.“

Darauf wird geantwortet:

„Jugoslawien wurde nicht einmal ein Referendum gewährt, es wurde einfach in Stücke gebombt.„

„Vermutlich wird die Idee einer Stimme pro Person nicht mehr als demokratisch angesehen.“

„„….Berlin und Washington gehörten zu den ersten, die sagten, sie würden die Ergebnisse der Abstimmungen niemals anerkennen…“ KEIN PROBLEM, DIE WELT IST NICHT VERPFLICHTET, AMERIKANISCHE STIMMEN FÜR BIDEN anzuerkennen, oder? …… solange die Menschen im Donbass dafür stimmen, sich Russland anzuschließen, ist Donbass Russland SOWJET WIEDER VEREINIGEN … Denken Sie auch daran, dass dies keine Annexion ist; denn Donbass hat die gleichen historischen Wurzeln wie Russland … es ist in der Tat kein Kolonialismus …“

„Die EU/USA/NATO sind Kombattanten im Ukraine-Krieg und es ist offensichtlich, dass sie diese monumentale Niederlage der Pläne für Russland nicht akzeptieren werden.“

„Bundeskanzler Olaf Scholz hat die bevorstehenden Abstimmungen als „Scheinreferenden“ abgetan, wenn Sie Referenden im Donbass nicht mögen, hätten Sie vielleicht eingreifen und den Völkermord seit 2014 stoppen sollen.“

„Wen kümmert es und wer sind sie, zu diktieren, wie andere leben? Idioten“

„Wie ich bereits gesagt habe. Deutschland muss keinen Jack machen. Aber in diesem Fall ‚denken‘ . Deutschland muss nicht an Jack denken. Für alle Deutschen, die das ernsthaft beleidigen könnte? Holen Sie sich Ihre eigene Meinung. Ukraine und Russland ist Ukraine und Russland und sollte nichts weiter sein. Denunzieren Sie Ihre Marionetten und Clowns. Sie bringen dich in die Hölle.“

„Deutschland kann gehen und …. sich. Sie waren dafür verantwortlich, das Minsker Abkommen zu überwachen, und taten nichts. Während dieser ganzen Zeit unterstützten sie die Regierung der Nazi-Ukraine.“

„German wagt es nicht, gegen JooSA vorzugehen, weil seine Aufgabe darin besteht, JooSA einfach den Arsch zu lecken“

Martyanov sagt zu demselben Thema:

„Die militärischen Auswirkungen sind enorm. Erinnern Sie sich an Putin – wir haben noch nichts begonnen (c). Er lügt nie über seine Absichten.“