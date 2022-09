Opas 5 Cent

@ Boris und alle

Wir sind wohl alle etwas ratlos. Meine 5 Cent:

Zu 2: Fehleinschätzungen passieren immer wieder, können aber nicht die Grundprozesse erklären.

Ich meine, dass Interessen betrachtet werden müssen und zwar die grundsätzlichen.

Und die sind natürlich kapitalistisch, d. h. auf maximalen Profit und auf maximale Macht gerichtet.

In ALLEN Ländern der Welt!

Sie sind in ALLEN Ländern kapitalistisch, also von gleichem Charakter aber keineswegs gleich. (Genauso war es vor dem 1. Weltkrieg, der nach Karl Kraus “Die letzten Tage der Menschheit” einleitete.)

Russland, China, Indien aber auch etliche kleinere Länder, namentlich in Afrika, haben immer noch große innere (verschiedenartige) Entwicklungspotentiale. D. h. sie können sich erfolgreich ohne Aggression nach außen entwickeln!

Ihrer Vision der multipolaren Welt ist (zumindest für eine überschaubare Zukunft) ernst gemeint.

“Der Westen”, namentlich seine Führungsstruktur – der anglo-US-amerikanische Imperialismus – hat diese Entwicklungspotentiale (seit Längerem) nicht mehr. Er wird zurückgedrängt.

Er muss das entweder akzeptieren oder sich mit Gewalt behaupten.

Gewalt heißt großer Krieg nach außen und Faschismus (in zeitgemäßer Form) nach innen.

Ich sehe, dass genau diese letztgenannte Politik gefahren wird. Offenbar, weil man einen Erfolg für möglich hält.

Der Zustand der inneren Opposition dagegen in den westlichen Ländern ist erschütternd. Kritische und Widerstandsgedanken gibt es nicht wenige aber ihre Möglichkeiten machtvoll zu werden, Organisationskraft usw. sind entsetzlich gering, faktisch Null. (Und das wird nicht reflektiert!)

(Man betrachte dieBasis, Aufstehen, Querdenken, demokratischen Widerstand, Die Linke, Freidenker, Friedensratschlag usw usf.)

Deshalb wird die westliche Macht den Konfrontationskurs weiter verschärfen.

Keine Ahnung bis wohin.

Die ganze Diskussion bei „Querschüsse“.