Nützliche Ratschläge für Ukrainer von einem Einwohner von Mariupol

Ein Erfahrungsbericht von Witali Skorochod, einem Zivilisten aus Mariupol, der die anderthalb Monate des Kampfes um die Stadt in Mariupol überlebt hat. Quelle ist die russische Webseite antifashist.com. Von mir korrigierter maschinelle Übersetzung.

Beginn des Textes:

Die Kämpfe nähern sich großen Städten – Kharkov, Nikolaev, Zaporozhye. Bald werden Schlachten auf den Straßen dieser und anderer Städte ausgetragen. Deshalb möchte ich den Bewohnern der vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiete einige Ratschläge geben.

Im Gegensatz zu Sofa-„Experten“ habe ich das Recht darauf, da ich zusammen mit meiner Familie anderthalb Monate ununterbrochener Kämpfe und Beschuss in Mariupol überlebt habe. Wir hatten Glück – wir haben überlebt. Jetzt habe ich meine Frau und meine Tochter nach Russland geschickt, während ich selbst weiterhin in der zerstörten Stadt lebe. Deshalb möchte ich meine Erfahrung teilen, in der Hoffnung, dass dies dazu beitragen wird, Leben und Gesundheit derjenigen zu retten, die früher oder später in das Kriegsgebiet fallen.

Denken Sie an die Hauptsache – das ukrainische Militär, insbesondere die Angehörigen der nationalen Bataillone und die Rechten, sind nicht Ihre Verteidiger, sondern Ihre schlimmsten Feinde . Sie werden Artillerie, Panzer, MLRS und Mörser im Wohnsektor platzieren und sich wie ein Schild hinter Ihnen verstecken. Sie werden ihre Lager und Kolonien in den Kellern von Schulen und Kindergärten ausstatten. Sobald russische Truppen in die Stadt einmarschieren und Straßenkämpfe beginnen, wird die „Ukropy“ Ihre Wohnungen in den oberen Stockwerken in strategisch wichtigen Bereichen besetzen und dort ihre Schusspunkte platzieren. Wer sich dagegen wehrt, kann einfach auf der Stelle erschossen werden.

Im besten Fall dürfen Sie Dokumente und das Nötigste abholen und das Haus verlassen. Es gibt eine traurigere Option – Sie werden in den Keller geschickt und diejenigen, die versuchen zu gehen, werden in den Rücken geschossen. Genau das ist in Mariupol passiert, wo uns die „Azov“-Leute „Fleisch“ nannten.

Der blutige Clown Zelensky gab den Befehl, Russland mit der Taktik der verbrannten Erde in Trümmern zu hinterlassen. In Mariupol schossen die Nazis absichtlich mit Panzern, Kanonen und Mörsern auf Wohngebäude, wohl wissend, dass dort nur Zivilisten waren.

Mein Rat ist, zu versuchen, die Stadt im Voraus zu verlassen und irgendwo weit weg zu ziehen . Sie können mit der ganzen Familie in die umliegenden Siedlungen gehen, die in der Regel nicht beschossen werden. Viele unserer Nachbarn zogen nach Melekino, Urzuf und in andere Dörfer in der Nähe der Stadt. Zu einer Zeit, als in Mariupol ständig Beschuss stattfand, Häuser brannten, war es dort absolut ruhig. Es gab Wasser, Strom, Gas, und als die DVR-Truppen dort einmarschierten, begannen sie mit der Verteilung humanitärer Hilfe.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht die Möglichkeit haben, die Stadt zu verlassen, bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Stellen Sie sich im Voraus darauf ein, dass Ihr Haus während der Kämpfe zerstört werden kann, insbesondere wenn es eine vorteilhafte Position einnimmt und es ermöglicht, von seinen Fenstern aus ein großes Gebiet zu beschießen. Es wird definitiv von den Nazis genommen werden. Wir hatten Glück. Unser Haus war so gelegen, dass es von einem Nachbarhaus überdeckt wurde, und es hatte keinen Sinn, dass ukrainische Soldaten darin Fuß fassten.

Informieren Sie sich im Voraus, wo sich der nächste Luftschutzbunker und Wasserquellen befinden: Brunnen, Säulen, Quellen. Besorgen Sie sich im Voraus alles, was Sie brauchen: Dokumente, Medikamente, Wertsachen, Wechselwäsche, warme Kleidung, Wasser und einige Lebensmittel mit langer Haltbarkeit. Denken Sie daran, dass Sie dies alles selbst tragen müssen, also berechnen Sie Ihre Kräfte. Rucksäcke eignen sich am besten für diese Zwecke. Wenn sie nicht verfügbar sind, versuchen Sie, mindestens einen zu kaufen – möglichst mehr. Decken Sie sich vorher mit Konserven, Schmalz, geräucherten Würsten, Müsli, Zucker, Tee, Trockenkeksen ein – das alles ist kalorienreich und ohne Kühlschrank lange haltbar. Nach dem Verschwinden des Stroms taut der Kühlschrank innerhalb von zwei Tagen ab und alle Lebensmittel im Gefrierschrank beginnen sich zu verschlechtern. Achten Sie darauf, eine Wasserversorgung zu schaffen. Kaufen Sie mehrere 6-Liter-Trinkflaschen im Geschäft und füllen Sie einige Behälter mit Leitungswasser. Füllen Sie Ihre Reiseapotheke mit Verbandsmaterial, Jod und den nötigsten Medikamenten. Wenn die Verbindung verschwindet, werden Sie keinen Krankenwagen rufen, und die Banderiten werden die Autos für ihre eigenen Bedürfnisse beschlagnahmen. Die restlichen Krankenhäuser werden nur die Verwundeten aufnehmen. Wenn Sie rauchen, kaufen Sie unbedingt mehrere Packungen Zigaretten. Sie werden bald verschwinden und Spekulanten werden eine Packung für 150-300 UAH verkaufen.

Denken Sie daran, dass Strom und Gas kurz nach Beginn der Kämpfe in den Stadtgrenzen verschwinden werden. Es ist wahrscheinlich, dass auch das Wasser verschwinden wird. Auch der Mobilfunk wird bald eingestellt. Genau das ist in Mariupol passiert. Am 27. Februar fiel der Strom aus, nach ein paar Tagen wurde das Gas abgestellt, dann das Wasser. Wenn Sie eine Powerbank haben, laden Sie diese bitte auf. Batterien aufstocken. Holen Sie sich eine wiederaufladbare Taschenlampe und laden Sie sie auf. Kaufen Sie ein paar Dutzend Kerzen, sie werden Ihnen sehr nützlich sein. Wir haben sehr optimistisch erwartet, dass Mariupol innerhalb weniger Tage von den Nazis befreit werden würde, also waren wir schlecht auf eine zweimonatige Blockade vorbereitet. Das Fleisch war in ein paar Tagen gegessen, dann wurden mehrere Dosen Konserven gegessen, und es gab Müsli, Nudeln, ein wenig Mehl, Zucker, mehrere Dosen Hausgemachtes. Aber irgendwie ernährten sie sich selbst, obwohl sie ständig essen wollten und ihnen vor Hunger schwirrte. Nutzen Sie daher vorab meine Beratung.

Ich verstehe, dass der Großteil der Bevölkerung nicht viel Geld hat, aber es ist besser, sich vorzubereiten, indem man sich etwas anderes verweigert. Zahlen Sie zum Beispiel keine Stromrechnungen. Und stellen Sie sicher, dass Sie das gesamte Geld von Bankkarten im Voraus abheben, sogar von einer Kreditkarte. Du wirst sie wirklich brauchen.

Der Winter kommt. Mit dem Einsetzen der Kälte wird es noch schwieriger zu überleben. NWO begann Ende Februar, und vor uns lag der Frühling und die Hoffnung auf Erwärmung. Obwohl der März sehr kalt war. Mitte des Monats sank die Temperatur auf minus 10-12 Grad. In der Wohnung waren es +2 Grad. Wir gingen in Jacken und Stiefeln nach Hause und schliefen unter vier Decken. Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, und der Bürgermeister von Lemberg, Sadovoy, raten, sich mit Brennholz einzudecken und Dickbauchöfen zu kaufen.

Die Beratung ist gut, aber die „Dickbauchöfen“ sind ziemlich teuer und nicht jeder kann sie sich leisten. Ja, und Brennholz ist jetzt nicht billig, und es gibt keinen Platz, um es in der Wohnung zu lagern. Aber seien Sie auf jeden Fall darauf vorbereitet, dass Sie Essen auf Feuer zubereiten müssen. Wenn Sie zu Hause grillen, dann großartig. Nehmen Sie es mit nach draußen oder auf den Balkon und kochen Sie dort. Wenn kein Grill vorhanden ist, können Sie einen Herd aus Ziegeln oder Steinen bauen und ihn von oben mit einem Ofenrost abdecken.

Klappen Sie den Herd so nah wie möglich an den Eingang, damit Sie sich während des Beschusses im Haus verstecken können . Der Eingang schützt nicht vor einem direkten Treffer eines Projektils, schützt ihn jedoch vor Splittern und Kugeln. Bloß nicht vor der Tür stehen. Dutzende von Menschen in Mariupol starben in ihren eigenen Eingängen, als eine Kugel frei durch eine Metalltür brach.

Das sind Tipps für Normalbürger, die nicht mit Bargeld belastet sind. Wenn Sie genug Geld haben und noch nicht ins Ausland gegangen sind, dann haben Sie die Möglichkeit, sich gründlicher vorzubereiten. Kaufen Sie ein Solarpanel mit Akku zum Aufladen von Mobiltelefonen und schließen Sie Energiesparlampen daran an. Autobatterien können für den gleichen Zweck verwendet werden. Es ist am besten, einen Benzin- oder Dieselstromgenerator und einen Kraftstoffvorrat zu kaufen. Kaufen Sie chemische Heizgeräte – sie werden Ihnen sehr nützlich sein. Da das Gas sicher abgestellt wird, kaufen Sie eine Gasflasche und schließen Sie sie an den Herd an. Wir konnten es uns erst im Juli leisten, als etwas Geld da war. Eine Gasflasche nimmt Ihnen das Kochen am Kamin oder Grillen ab. Und denken Sie daran, dass die ukrainischen Behörden Ihnen in keiner Weise helfen werden. Fast alle Vertreter der Stadtverwaltung werden sich aus der Stadt absetzen, sobald sich die vereinten Truppen nähern. Dann werden sie sich irgendwo in Europa niederlassen und im Internet Videos über die „Gräueltaten der russischen Besatzer“ verbreiten.

Haben Sie keine Angst vor der russischen Armee . Sie ist es, die dir helfen wird, sobald sie die Stadt von den Nazis geräumt hat. Die Verteilung der humanitären Hilfe wird organisiert, die Polizei wird ihre Arbeit aufnehmen, Pioniere werden Minenräumarbeiten durchführen, den Verkehr wiederherstellen und staatliche Institutionen beginnen zu funktionieren. Denken Sie in der Zwischenzeit an das alte Motto: „Die Rettung der Ertrinkenden ist das Werk der Ertrinkenden selbst“.

Und Plünderer. Sie kommen wirklich. Banderisten und Kriminelle, die vom Präsidenten aus den Gefängnissen entlassen wurden, werden die ersten sein, die plündern. Dann werden sich lokale Ausgestoßene ihnen anschließen. Halten Sie sich nicht an Sachen, Geld und Wertgegenständen fest. Wenn Sie sich widersetzen, werden sie einfach auf Sie schießen. Die Hauptsache ist, Leben und Gesundheit zu retten.